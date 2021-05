La CGT Uruguay repudió los dichos del intendente de Basavilbaso

Mediante un comunicado de prensa, la CGT Regional Uruguay repudió de los dichos de Hernán Besel, quien es intendente de la ciudad de Basavilbaso. El funcionario, en el día de ayer, expresó su “agradecimiento” por los dos decesos y los dos traslados de personas internadas en el hospital local de esa ciudad.

En primero lugar, afirman: “Desde la CGT Regional Uruguay repudiamos los desafortunados dichos del Intendente de la ciudad de Basavilbaso, mediante los cuales expresa su ‘agradecimiento’ por los dos decesos y los dos traslados de personas internadas en el hospital local de esa ciudad”.

Asimismo, continúan “estas declaraciones denotan el desprecio de quien preside el Ejecutivo Municipal, Hernán Besel, por la vida de los habitantes en medio de la brutal pandemia que estamos atravesando. Esto mismo también se desprende de la liviandad en las medidas y protocolos adoptados por ese Municipio, en la insistencia con respecto a la presencialidad de las clases –en sintonía con el Diputado Nacional Hein, del mismo color político- y la desatención a los reiterados pedidos del director del hospital local que una y otra vez ha remarcado la importancia de extremar los cuidados entre la población, encontrándose el nosocomio al borde del colapso sanitario.

“Como Central de Trabajadores rechazamos estas actitudes porque se condicen con claras intenciones de un sector político al que nuestras vidas no les importan. No les importa si estamos vacunados o no, si trabajamos en condiciones o no, o si tenemos garantizadas las condiciones mínimas de higiene y seguridad laboral en medio de una pandemia, siempre y cuando no se toquen sus ganancias”, finaliza el comunicado.