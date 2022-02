La Colonia Rokito cerró otra exitosa temporada

A pesar de las complicaciones por la pandemia de Covid 19 de los dos últimos veranos, la Colonia Rokito del Club Tomás de Rocamora cerró otra exitosa temporada en la cual se pudieron desarrollar todas las actividades con los cuidados y protocolos que esta inédita situación requirió. Unos 250 inscriptos participaron a lo largo de los tres meses que duró la misma y sobre todo lo acontecido se explayó la coordinadora Marina González.











Cada verano Colonia Rokito es una marca registrada del Club Rocamora y en este último no fue la excepción. La pandemia de los dos últimos años no fue impedimento para que pudiera concretarse aunque hubo que tomar recaudos.

“Colonia Rokito pudo realizar actividades en dos temporadas durante la pandemia 20-21 y 21-22. La temporada anterior con protocolos un poco más rígidos y estrictos. Y esta temporada con mayor flexibilidad. Fueron temporadas donde concurrieron una gran cantidad de niñas y niños de entre 2 y 12 años, agregándose el grupo adolescente de 13 y 14”, comentó la coordinadora Marina González.

“Esta temporada fueron sumándose y llegando a 250 niñas/os aproximadamente a lo largo de los tres meses”, agregó.

Respecto de cómo se llevó a cabo, explicó: “Las propuestas y actividades fueron adaptándose a los protocolos, pero cumpliéndose en su mayoría; tanto deportivas, como artísticas y recreativas. Como actividad central está la natación, considerado uno de los deportes más completos y creeria importante al estar en una ciudad con río”, explicó.

“Entre deportes y juegos pre deportivos se desarrollan diferentes propuestas: básquet, tenis, patín, fútbol, rugby, softbol y otras. Al cronograma diario se suman el baile y la música como gran animadora de las mañanas. Además de talleres de cocina, pintura y armado de diferentes elementos para jugar como zancos, burbujeros y pelotas”, informó la coordinadora.

A continuación contó que “nuestra Colonia se caracteriza por tener abiertas las puertas a las familias e incluirlas en diferentes actividades y momentos especiales. Esta temporada pudimos volver a encontrarnos con las familias dentro del club y compartir lindos momentos”.

“Dentro de la propuestas también tenemos los campamentos, salidas a Parque Acuático, eventos especiales como llegada de Papá Noel y Reyes Magos. Muestras de natación y juegos con familia”, añadió.

Más adelante indicó que “sumamos a las actividades el personal docente conformado por profesores de educación física, psicomotricistas, maestras jardineras, nutricionistas y auxiliares idóneos quienes trabajan para que el pasaje por Colonia Rokito sea placentero y elegida por cada una de las familias de niñas y niños”.

Marina González hace más de 15 años que está trabajando con el tema de la Colonia en la institución Roja. “Es una actividad que disfruto y es un desafío cada temporada el brindar a chicos y chicas un espacio de juego, deportes y donde puedan sentirse a gusto”, afirmó. Cada temporada pueden inscribirse tanto socios como no socios de la institución, entre los 2 y los 14 años.