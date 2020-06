La defensa de Nahir Galarza presentó un recurso en la Corte

La defensa de Nahir Galarza compuesta por José Ostolaza y Pablo Sotelo, presentaron hoy un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que finalmente revise el fallo que condenó a la joven a prisión perpetua por matar de dos balazos a su novio Fernando Pastorizzo.

Desde la defensa de Nahir Galarza, quien tiene 21, se intenta probar que la joven era víctima la violencia de género que la joven padecía por parte de la víctima del homicidio.

Según expresó Pablo Sotelo “el recurso extraordinario federal que le asiste actualmente a Nahir Galarza se dirige contra una resolución emanada del más alto tribunal provincial (Superior Tribunal de Justicia E.R.) sobre la cual no pueden deducirse otros recursos locales, como es en el caso de Nahir”. “En este caso -agrega- se ha alegado y probado desde un primer momento que existen cuestiones relacionadas con la violencia contra la mujer que ha cobrado especial relevancia en la actualidad y ameritan que el máximo tribunal nacional emita opinión a fin de asegurar la supremacía de la Constitución Nacional, las leyes dictadas por el Congreso y los Tratados Internacionales”. Por otra parte, desde la defensa se plantea además que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación como máximo tribunal, podrá ver con claridad no sólo las irregularidades de la primer declaración indagatoria, sino la falta de perspectiva de género en las pericias psicológico/ambientales y de mínima percibirá que en los mismos chats en los que se basó la justicia entrerriana para determinar el vínculo de Nahir con Fernando se encuentran las pruebas del hostigamiento, la coacción y la violencia psicológica, verbal y física”. Vale recordar que en marzo pasado, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el planteo presentado por la defensa y dejó firme la sentencia por el asesinato ocurrido el 29 de diciembre de 2017. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos resolvió no hacer lugar a la impugnación extraordinaria presentada por el abogado José Ostolaza, defensor de Galarza. La resolución fue dictada por los magistrados Claudia Mizawak. Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia. Con esta resolución quedó firme la sentencia del Tribunal Oral de Gualeguaychú que el 3 de julio de 2018 condenó a Galarza a prisión perpetua. En un fallo dictado por unanimidad los jueces Alicia Vivián, Mauricio Deruddi y Arturo Dumón consideraron que Galarza fue autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado contra una persona con la que había mantenido una relación de pareja.