La entrerriana Antonella Reding y una nueva oportunidad en el viejo continente

Tras su exitosa experiencia en el rugby español, la villaguayense Antonella Reding emprenderá un nuevo desafío profesional en Polonia y de hecho ya se encuentra en Varsovia.

Viajar parece que fue, es y será una constante en su rutina. De su ciudad natal a Paraná y de la capital provincial al país y el mundo. En abril regresó de desarrollar su primera experiencia como profesional representando al Getxo Rugby, club de la ciudad homónima en la provincia española de Vizcaya, una de las tres que componen la unidad autónoma del País Vasco. En junio fue parte junto al seleccionado argentino femenino en el Principado de Mónaco del Repechaje Olímpico rumbo a Tokio, en el que Argentina quedara en las puertas de la clasificación.

En tanto en los últimos días, la veloz atleta surgida en el Club Parque, de notable trayectoria en el Atlético Echagüe Club y el seleccionado entrerriano, cerró una propuesta del Legia Warszawa de Polonia.

Nuevamente, así como sucedió con su pase al rugby español, la blonda recibió un ofrecimiento que no dejó pasar, en un viaje de dos meses que le servirá a ella para sumar un importante lauro en su palmarés y al elenco de Varsovia, para cerrar el vigente certamen de Seven junto a la argentina.

“Hace algunas semanas me escribió Ilona, una compañera ucraniana que tuve en España… Ella está jugando en Polonia y de la nada nomás, me preguntó si me interesaba jugar allá, que ella ya le había dado referencias mías al entrenador del equipo y que la estadía mía eventualmente, sería por un período de dos meses, hasta terminar la temporada”, contó Reding.

“Le dije que me interesaba, que me brindara más información. Si bien al volver de España, no estaba en mis planes partir hacia Europa otra vez, en este caso me llamó la atención que era por un lapso breve”, argumentó.

“Fue así que al día siguiente me escribió el entrenador prácticamente como esperándome. Que al ser una estadía breve no iba a necesitar visa ni nada por el estilo. Ellos me ofrecen salario, casa, transporte… Entonces hicimos todos los papeles como para firmar el contrato”, explicó la villaguayense. “Fue todo muy rápido. De un día para el otro tuve que salir volando a hacer los trámites del pase, entre otras cosas. Además, otro tema es el idioma. El entrenador conmigo se comunica en inglés pero no es su fuerte ni el mío”, añadió.

En tanto, desde lo deportivo, indicó: “Respecto a lo deportivo no sé mucho, a excepción de que allá juegan Seven y en España jugaban rugby de Quince. Seguramente voy a conocer más sobre el nivel, entre otras cosas, al estar más enfocada en el club”.

En cuanto a lo que dejó en Argentina al haber partido, ‘Anto’ sostuvo: “De algún modo es una pena también lo que dejo acá, pero sentía que la experiencia no podía desaprovecharla. Justo se venían algunas concentraciones con el seleccionado argentino, el Sudamericano… el TRL con Echagüe… pero bueno, no podrá ser por el momento para mí. Hablé con Tomás (Bongiorno), el entrenador, y la verdad me manifestó todo su respaldo. Creo que sí, llegaría al Seven de la República”.

Fuente: El Diario de Paraná