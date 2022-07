La experiencia mundialista de Delfina Cerneux

La jugadora Delfina Cergneux representó a la Selección Argentina en el Mundial U17 Femenino, disputado en Hungría. Actualmente defendiendo los colores de Tomás de Rocamora, surgida en La Armonía de Colón, habló de la experiencia que significó vestir la camiseta celeste y blanca en un certamen internacional. También se refirió a la Liga Femenina y sus desafíos por delante.



La juvenil Delfina Cergneux de un 1.82, de una proyección notable, es una pivote nacida en Colón. Comenzó a jugar al básquet a los 12 años en el Club La armonía de Colón, ciudad de donde vive actualmente. Unos años después desembarcó en el Club Tomas de Rocamora de la mano de Gonzalo Jaquet, ex entrenador de las Formativas Rojas. Apenas cinco años después fue integrante del plantel mundialista U17que dirigió Laura González. “Fue una sensación única, y vivir esa experiencia mundialista es un honor para mí, como también la responsabilidad en cuanto a el lugar que ocupé y a la cantidad de chicas que estamos representando. Fue increíble, un sueño cumplido, pude compartir todo esto con un equipo hermoso, tanto mis compañeras como el cuerpo técnico estuvieron siempre apoyándome; poder cruzarme con los mejores del mundo es una locura, pero la verdad que es un orgullo y un logro personal”, aseguró.

Delfina habla de la exigencia que tuvo este Mundial con un alto nivel de competencia y su experiencia personal mejorando su rol en la cancha. “El nivel de la competencia fue altísimo, la exigencia que se necesita para poder competir fue mucha, pero nosotras dimos lo mejor de cada una en todos los partidos y eso es lo más importante. Mi meta con, respecto al torneo, era poder jugar a un ritmo mucho mayor y el día de mañana llegar a estar en un puesto mucho mejor. Me ayudó a mejorar sí, siento que pude encontrar mi rol dentro de la cancha, con respecto a lo defensivo me sirvió muchísimo encontrarme a chicas mucho más grandes en talla que yo, teniéndome que esforzarme el doble para lograr defenderlas”, comentó después.

Delfi vive en Colón ciudad ubicada a 40 kms de Concepción del Uruguay, viaja periódicamente desde hace cinco años a La Histórica (Concepción del Uruguay) para entrenar en el Club, en el cual juega en la Liga Femenina, Liga Federal y actualmente se prepara para competir en la Liga Provincial de Clubes U17 Femenina. “Me encantaría seguir jugando la Liga Femenina, como objetivo a nivel club, será poder ganarme más minutos dentro de la cancha; aun mejor si es jugando la Liga Femenina y el Federal, y así ir encontrando mi rol dentro del equipo. En cuanto a mi categoría U17, poder llegar lo más alto que podamos en el provincial, y pasar a la siguiente instancia en primera, poder ganarme minutos para mejorar lo más que pueda y encontrar otro roce que quizás en mi categoría no lo tengo”, concluyó la interna.