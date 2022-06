La fecha 3 arrancó este martes con el empate entre San Lorenzo y Arsenal. Tanto River como Boca se presentarán el miércoles.

Miércoles 15 de junio: 14.00 Barracas vs. Unión, 16.30 Banfield vs. Central Córdoba, 16.30 Atlético Tucumán vs. Lanús, 19.00 Colón vs. River, 21.30 Boca vs. Tigre.