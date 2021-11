La FIA dicta sentencia: Lewis Hamilton, excluido de la clasificación

Tras un día de deliberaciones y largas reuniones, se ha tomado la decisión que todo el mundo daba por hecha.

Al término de la sesión de clasificación del Gran Premio de Sao Paulo, los comisarios técnicos de la FIA informaron a Jo Bauer, delegado técnico de la FIA y máximo responsable de estos temas, que el alerón trasero de Lewis Hamilton, que acabó en primera posición, no había pasado las verificaciones técnicas.

El alerón era completamente legal en su posición normal, pero no al abrir el DRS, donde el espacio máximo entre los ‘flaps’ debe ser de 85 milímetros y además no flectar ante una determinada fuerza (10 Newtons). Si bien en algunas secciones, se cumplía la norma sin problema, no ocurría así en todas, donde al aplicar la fuerza necesaria, el testigo usado para realizar el test atravesaba el espacio.

Mercedes argumentó que no había dolo, que no se trataba de un intento de hacer trampa sino posiblemente de un pequeño desajuste con algún material fatigado o un fallo de montaje.

La FIA concuerda en que no ha habido maldad ni intento de engaño por parte de la FIA, pero que es indiscutible que el alerón no pasa las verificaciones técnicas y que los equipos tienen toda la información sobre cómo se pasan estas normas precisamente para evitar estos inconvenientes. La FIA no compra el argumento de que Max Verstappen pudiera interferir en la distancia de apertura del alerón, y de hecho en reuniones con Mercedes, ellos tampoco creen que tenga nada que ver, si bien la acción está ahí.

Con estos datos en la mano, Lewis Hamilton realizó la sesión de clasificación con un vehículo ilegal y por lo tanto es excluido de la sesión de clasificación, no teniendo ninguno de sus tiempos en cuenta. Hamilton deberá comenzó la clasificación al sprint desde la última posición, y esto no altera las cinco posiciones de sanción para la carrera del domingo.