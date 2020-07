La hija del ex Bersuit Vergarabat Oscar Righi denuncia abuso sexual y psicológico

La hija de Oscar Righi, guitarrista desde 1990 a 2016 de Bersuit Vergarabat, denunció en redes sociales que su padre la sometió a abusos sexuales y psicológicos, llamó a no “romantizar al famoso” y le dijo a Télam que está dispuesta a hablar de la situación “pero necesito un poco de espacio”.



“Me están agobiando de mensajes. Por favor espérenme al lunes”, pidió a esta agencia la joven a quien en su cuenta de Facebook se presentó escribiendo en letra mayúscula de imprenta: “Mi nombre era Lucila Righi.

Mi papá Oscar Righi ex guitarrista de Bersuit abusó sexualmente y psicológicamente de mí y de otras mujeres y personas desde que tengo memoria”.



En un sentido relato, la hija del músico hizo referencia a numerosas oportunidades en que, desde que era muy pequeña, era sometida a “pesadillas” y “juegos sádicos”.



En otros pasajes, la denunciante describió diferentes comportamientos clasificables como abuso sexual, haber sido expuesta a las drogas y haber sufrido violencia física de manera habitual: “a papi no se le contradecía nada, si no empezaban los tirones de pelo y los gritos”.



Como resultado de los abusos, la joven detalló que sufrió ataques de pánico, que incurrió en conductas autolesivas y bulimia, que la llevó a pesar 35 kilos a los 16 años y a tener que ser internada en varias oportunidades por deshidratación.



“Y cada vez que quise irme por mi cuenta, la violencia que ejerció sobre mí no tiene palabras”, afirmó en otro párrafo del emotivo texto.



Sobre el final de la publicación, la hija del músico que formó el conjunto La Rayada junto a la actriz y cantante Romina Gaetani con quien estuvo en pareja por siete años, dijo que esperaba que “todas las mujeres y personas abusadas por Oscar Righi puedan decirlo” y llamó a “no romantizar al famoso”.



“Este caso no es más importante que otros por ser Oscar de Bersuit. Yo hablo y publico para no callar, para que podamos hablar todxs, no para fomentar odio, si no seguimos el mismo círculo”, completó.