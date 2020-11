La Histórica se prepara para la próxima temporada turística que comenzará el 4 de diciembre

La Dirección de Turismo de la Municipalidad informó que el 4 de diciembre se iniciará la actividad turística en Entre Ríos. Ante el anuncio formulado por las máximas autoridades provinciales y nacionales, la ciudad se prepara para brindar seguridad, higiene y variados protocolos que se deberán cumplir con rigor para poder disfrutar de un verano seguro.

Desde la Dirección de Turismo se trabaja en los últimos días en los preparativos que implicarán, disfrutar el próximo verano en familia y de manera diferente, implicando una mayor responsabilidad tanto para los viajeros como para las autoridades y prestadores de servicios locales, quienes deberán implementar distintos protocolos de higiene y seguridad; reglas que ya tienen características un tanto reiteradas hasta el momento, pero que bien vale remarcar para tener presente: “Distanciamiento social, higiene de manos, no compartir vasos o mates y usar barbijo en lugares comunes como kioscos, proveedurías, sanitarios, entre otros espacios comunes”. “Si las personas no cumplen con estas medidas y no se genera conciencia social, difícilmente se pueda sostener el equilibrio entre esparcimiento y salud”.

Es por ello, que en La Histórica, se trabaja en una campaña de prevención de acuerdo a los protocolos de higiene y seguridad que emitió días pasados, el Consejo Federal de Turismo, la máxima autoridad nacional que reúne a las autoridades públicas con el sector privado, con el fin de concientizar a la comunidad sobre los cuidados que se deberán tener en playas y demás sitios públicos, que redundan esencialmente en lo antes señalado. De esa manera se podrá evitar el contagio de Covid – 19, mientras el mundo entero espera una vacuna para prevenir esta enfermedad.

No obstante, desde el Ejecutivo Municipal se decidió avanzar con las medidas de prevención en base a los protocolos emitidos por las autoridades nacionales y que ya fueron situados en la página oficial de la Municipalidad, en www.cdeluruguay.gob.ar en la sección de Enlaces: https://www.cdeluruguay.gob.ar/enlaces/protocolos documentos que serán vitales para el sector hotelero y gastronómico que deberá recibir a los turistas en breve. Lo cierto es, que hasta el 4 de diciembre, la actividad vinculada al turismo, “no está permitida en todo el país”.

Además, ya se comenzó con la instalación de cartelería en las tres playas públicas de la ciudad: Banco Pelay, Balneario Itapé e Isla del Puerto en las que se detallan las principales medidas de higiene que se deben tener en cuenta para poder pasar un verano tranquilo y seguro.

Por su parte, en Entre Ríos se conformó la Comisión Provincial de Turismo, que trabaja en conjunto con el COES provincial (Comité de Organización de Emergencia en Salud), los municipios y los prestadores turísticos.

Lo que hay que saber

En este marco, las reservas deberán realizarse a través de la plataforma vacacion.AR, que estará activa desde la semana que viene y operará sólo con prestadores homologados. Es importante tener en cuenta que el registro en dicha plataforma, actuará también, como “permiso para circular” por las distintas rutas del país.

Por un lado, los turistas deberán consultar en las empresas aseguradoras como obtener la “cobertura sanitaria” o “cobertura Covid” que se exigirá a todos los viajeros. A través de tal plataforma, los interesados en viajar deberán registrar los datos personales, especificar con quiénes viajarán, el lugar de destino, las fechas que comprende ese viaje, medio de transporte y alojamiento.