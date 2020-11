La importancia de contar con una ley de paridad integral en Entre Ríos

Medios nacionales y provinciales se hicieron eco de la relevancia de la norma sancionada el viernes pasado. “Este principio de paridad patea el tablero y fija un piso igualitario de participación”, resaltó la vicegobernadora Laura Stratta en declaraciones radiales.

Luego de que el Senado entrerriano aprobara por mayoría la ley de paridad integral en la provincia, medios periodísticos de la región y del país se hicieron eco de la sanción, destacando el carácter trascendental de la legislación, en tanto fija de manera obligatoria y en otros casos de manera progresiva, la representación igualitaria de varones y mujeres en un 50 por ciento para cada género en la conformación e integración de los tres Poderes del Estado, partidos políticos e instituciones y organizaciones de la sociedad civil en los términos que lo consagra el artículo Nº17 de la Constitución de Entre Ríos, hasta ahora nunca reglamentado.

“Implica la participación igualitaria de hombres y mujeres en los lugares de decisión y en los lugares de poder”, explicó la vicegobernadora Laura Stratta sin dejar de subrayar que la característica que hace distinta a esta ley es que alcanza “a los tres poderes del Estado en los cargos electivos, no solamente en cuerpos colegiados como las Cámaras de Diputados, de Senadores, o en una Convención constituyente y Concejos Deliberantes, sino también en las fórmulas ejecutivas municipales y provinciales, en los gabinetes, en el Poder Judicial, en los colegios profesionales, instituciones, organizaciones de sociedad civil y empresas”.

“Entendimos desde el principio, que el debate de la paridad no era un debate sólo de la política sino que era una debate de la sociedad por eso constituimos una Red multipartidaria y multisectorial”, agregó en ese sentido y puso el acento en este espacio colectivo “donde recogimos muchas voces, muchas historias, miradas y caminos como también el legado de tantas mujeres que pelearon y sostuvieron las banderas de la libertad de la igualdad para volcar en un proyecto todas esas experiencias”.

“Para nosotras es un paso enorme y trascendente que hace historia; es una de las leyes más importantes que se sancionan en la República Argentina”, afirmó Stratta y consideró que la legislación sancionada parte de asumir que existen “las desigualdades e injusticias de género” y como norma de “acción positiva” “lo que hace justamente es fijar acciones concretas que establecen es un piso de igualdades, un mismo punto de partida. No puede haber mérito si no hay un mismo punto de partida y si no hay un piso de igualdad”, sentenció sobre ese aspecto.

Hacia una democracia paritaria

La presidenta del Senado recordó también que durante su gestión como diputada provincial entre 2011 y 2015 “proyectos de estas características no pasaban ni siquiera el tratamiento en comisión”. Por eso, la ley de paridad integral aprobada no se reduce sólo a cargos electivos “para mí es un hecho histórico”, remarcó para argumentar por qué la emocionaba y enorgullecía su sanción.

“Si nosotros vamos a los clubes y están llenos de mujeres que están trabajando, en los partidos políticos está lleno de mujeres comprometidas; si vamos a las organizaciones, a los colegios profesionales y tienen más cantidad en sus matrículas de mujeres que de hombres, algo pasa. Y pasa que a las decisiones las toman los hombres y que a las listas muchas veces las hacen los hombres”, dijo Stratta en declaraciones radiales. Y continuó: “Entonces nos parece que este principio de paridad patea y mucho el tablero, y lo que hace es fijar un piso igualitario de participación avanzada hacia una democracia paritaria que es una democracia más plural, más justa y que estimula la participación de las mujeres en lugares de decisión y poder”.

Al mismo tiempo, consideró que la ley “avanza en ampliar derechos porque se trata justamente de que haya mayor participación; y la democracia necesita de la participación de todas, todos y todes”, afirmó la vicegobernadora tras considerar que “las leyes y los proyectos son el fruto y el resultado de un tiempo histórico, de una época, pero también son el fruto de decisiones políticas”, dijo Stratta destacando el apoyo y acompañamiento “claro y contundente” del gobernador Gustavo Bordet.

Por otra parte, se refirió al trabajo a futuro para que la ley se cumpla en todos sus términos: “A las leyes hay que militarlas mucho, hay que trabajar para que se hagan carne en la sociedad”, dijo sobre ese punto.

Y respecto al principio de progresividad que fija “en las personas jurídicas privadas, en las cooperativas, en las mutuales, en las designaciones de gabinete, en los nombramientos del poder judicial”, afirmó: “Lógicamente iremos a estar atentas para que pueda cumplirse, pero sí cambia y transforma y de alguna manera hace que en ciertas condiciones esto sea ya palpable en muy poco tiempo, y otras que sea palpable en el marco de un proceso”, remarcó por último.