La Industria audiovisual entrerriana y una Ley que los ayude a desarrollarse

A partir de un comunicado firmado por representantes de la industria audiovisual de Entre Ríos ante el proyecto de ley sobre gravamen a plataformas digitales, intentaremos aquí detallar una búsqueda de reconocimiento que lleva muchos años. Entre 2003 y 2020 se filmaron en Entre Ríos 58 largometrajes y 9 series. La industria audiovisual, quiere mostrar su fuerza en la provincia.

“Los y las representantes de la Industria Audiovisual Entrerriana, reunidos por emergencia en asamblea general, nos expresamos con firmeza frente al proyecto de ley sobre el gravamen a la difusión de contenido audiovisual a través de plataformas digitales que se pretende aprobar en el marco de la emergencia sanitaria decretada en la provincia”, comienza la nota elevada por tres instituciones que en la provincia buscan hacerse oír.

Se trata de la Cámara de Productores Audiovisuales de Entre Ríos (CAPAER), la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y Cineastas Independientes de Entre Ríos (CIDER). Entre ellos, hay realizadores uruguayenses que también pelean desde sus lugares por el reconocimiento a una tarea que por mucho tiempo parecía de “difícil desarrollo” en la provincia.

Los realizadores entrerrianos no son ajenos a una realidad que sucede en prácticamente todo el interior del país, y por eso sostienen que es tan importante esta Ley que permita proteger e impulsar el trabajo en el mundo audiovisual de la provincia.

El proyecto de Ley, que se conoció popularmente como el impuesto a Netflix, aunque también abarca a plataformas similares como Amazon y HBO entre otras, tiene un fuerte impulso en los productores audiovisuales argentinos. “Dicho impuesto es un reclamo histórico de nuestro sector, que en la mayoría de los países del mundo se aplica al fomento del propio audiovisual por el nexo directo con la actividad, y dejamos expresa la necesidad de su implementación en el proyecto de Ley al Fomento Audiovisual Entrerriano que presentamos junto a autoridades provinciales en el marco del FICER del año pasado”, señalan.

Para explicar el contexto, argumentan que “Es innegable la importancia del desarrollo de contenidos audiovisuales y el impacto que esta industria genera tanto en términos económicos, puestos de trabajo y redistribución de los fondos que se invierten, pero sobre todo del valor cultural que debe protegerse e impulsar, más aún en épocas en donde el consumo de contenidos audiovisuales son el sostén en tiempos de cuarentena. Esta incipiente industria de plataformas digitales invita a los Estados a redefinir el campo del derecho en sus términos de competencia, jurisdicción y principalmente el rol que van a ocupar con el fin de garantizar el fomento y la producción de contenidos locales que aseguren la soberanía audiovisual”.

Y además agregan: “entendemos que permitir que empresas extranjeras presten servicios digitales en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, implica también una responsabilidad y una obligación sobre las políticas audiovisuales a tomar por nuestros representantes”.

Finalmente sostienen con firmeza que “nos resulta positivo e indispensable que se promulgue la ley de lo que consideramos un recurso legítimo del sector audiovisual, pero es imperiosamente necesario que en dicho proyecto se incorpore un artículo en donde se especifique que el 50% de dicho impuesto se destinará directamente al fomento audiovisual mientras dure la emergencia y al terminar dicha crisis corresponderá el 100% al fomento del sector audiovisual entrerriano de la mano de la nueva ley de fomento audiovisual”.



Algunos números

Entre 2003 y 2020 se filmaron en Entre Ríos 58 largometrajes, 39 entrerrianos y 18 de directores que eligieron la provincia como set de filmación. Además de 9 series. Cada una de estas producciones invirtió una gran cantidad de recursos económicos al generar cientos de puestos de trabajo.

Sin embargo, el sector audiovisual aún no cuenta con una ley que fomente su actividad y necesita más que nunca que se implementen regulaciones para no desaparecer. Las plataformas extranjeras como Netflix, Amazon o HBO brindan servicios en la provincia y todavía no pagan los impuestos que les corresponden. El cobro de un gravamen a estas empresas es uno de los pilares del proyecto de Ley de Fomento Audiovisual de Entre Ríos.

Los productores aseguran que “se trata de un impuesto que NO influirá en el costo del servicio. Ni TAMPOCO pagarán las empresas entrerrianas. Con este fondo se podrían capacitar las nuevas generaciones y financiar más películas y series. Y que Entre Ríos se convierta en un gran set de filmación”.

Esa es la iniciativa de un grupo de entusiastas del mundo audiovisual, que se profesionalizaron, que invirtieron y que quieren desarrollarse en su provincia, que es nuestra provincia. Ese rescate de la cultura requiere del apoyo de una comunidad, y es el camino que comenzaron a desandar, en búsqueda de consenso social que permita el avance de esta Ley.