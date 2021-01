La joven que murió calcinada era encerrada por su pareja cuando se iba a trabajar

El hombre de Villaguay fue imputado por privación de la libertad seguida de muerte. El incendio pudo ser accidental pero la joven no pudo salir del lugar: la puerta de la casilla estaba trabada.

Las circunstancias de la trágica muerte de Juana Evelyn Lezcano todavía no están del todo claras: el incendio que causó el fallecimiento de la joven de 20 años dentro de la vivienda en la que vivía en la zona rural de Villaguay podría haber sido accidental o intencional.

No obstante, su concubino, un hombre 31 años mayor, está detenido con prisión preventiva domiciliaria ya que fue imputado por hechos de violencia de género que habrían sido determinantes para que la víctima no pudiera salir a tiempo de la vivienda. En el marco de la investigación del hecho declararon testigos que señalaron que el hombre mantenía encerrada a Juana en la casilla construida con chapas, madera y nailon de silobolsa.

Cuando se iba a trabajar al campo, en tareas de alambrado principalmente, dejaba a la joven en la vivienda sin posibilidad de salir: trababa la puerta con candado de manera tal de poder tener un control absoluto sobre ella. Para establecer si Juana sufrió heridas intencionales por parte de su pareja, se espera el resultado de la autopsia que podría estar en los primeros días de esta semana. Aunque, como el cuerpo se encontraba calcinado por el efecto de las llamas que consumieron la casilla en pocos minutos, esto podría no determinarse con precisión en el análisis del médico forense.

De todos modos, el agente de la Unidad Fiscal de Villaguay, Leandro Dayub, imputó al hombre por el delito de Privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. Es decir que no sería un femicidio intencional, sino culposo. Por ahora, la hipótesis principal en la investigación es que el acusado dejó encerrada a Juana en la vivienda, donde por alguna razón aún desconocida se inició un foco ígneo que no tardó en propagarse por toda la casilla. Como la puerta estaba cerrada desde afuera, ella no pudo salir.

Cabe recordar que el suceso tuvo lugar en Mojones Norte, paraje ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad de Villaguay, a aproximadamente 45 kilómetros al norte del cruce de las rutas 18 y 6. La zona es popularmente conocida como ex estación Lopal, detrás de la cual se encontraba la casilla incendiada. Juana Lezcano vivió siempre en esa zona, criada por sus abuelos en una vivienda ubicada a unos 400 metros del lugar donde falleció.

Los comentarios señalaban que en abril de 2020, ella y su pareja decidieron juntarse y convivir en esa casilla. Unos familiares se hicieron presentes en el lugar en la noche del martes al enterarse de la tragedia, y los abuelos fueron luego informados formalmente de lo sucedido por el personal policial. Desde la Policía se informó que no se registraron denuncias previas por violencia de género por parte de la joven hacia su pareja.

No obstante, los testimonios que hasta ahora fueron reunidos en el legajo de investigación apuntalan que sí existieron graves conductas violentas contra la mujer por parte del imputado. Otras pruebas fundamentales tardarán un poco más, como las pericias de Criminalística y de Bomberos, que posiblemente establecerán cuál fue el origen del fuego, lo cual permitiría, junto a otros elementos, establecer si el incendio fue intencional o accidental.

En principio sería un siniestro accidental, ya que el hombre dijo que estaba trabajando en el campo y hasta ahora nadie lo desmintió. Sin embargo, el encierro al que tenía sometido a la joven lo ubicaría con un alto grado de responsabilidad en la muerte.