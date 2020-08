La Justicia va a los Barrios: Cómo funciona el programa en Concepción del Uruguay

Producto de la pandemia, el programa comenzó a funcionar en junio a través del número de whatsapp 3442-672361y ya van iniciados más de 40 trámites de uruguayenses. ‘La Justicia va a los Barrios’ hace un seguimiento de los casos consultados.

‘La Justicia va a los Barrios’ es un programa impulsado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Entre Ríos y que se ha implementado en nuestra ciudad una vez en 2015 y desde junio de este año ha retomado su atención. ¿En qué consiste el programa? Un grupo de funcionarios del Poder Judicial se trasladan a un centro comunitario o a un club de un barrio de la ciudad para atender a las personas que normalmente no pueden o les resulta más difícil a asistir a Tribunales.

Producto de la pandemia, el mecanismo cambió: Se dispuso para la ciudadanía el número de whatsapp: 3442-672361, en el cual se reciben las consultas que los vecinos deseen formular ante el Poder Judicial (relacionadas, por ejemplo: a violencia, alimentos, régimen de comunicación, entre otros) las que son derivadas a los organismos correspondientes.

Esta dinámica de atención online fue autorizada por el Superior Tribunal de Justicia con la finalidad de seguir acompañando a las familias, particularmente a aquellas en condiciones de vulnerabilidad en el marco de la pandemia.

En este sentido, en una entrevista con La Prensa Federal, la coordinadora del Programa, Dra. Evangelina Bruzzo brindó detalles sobre el trabajo de La Justicia va a los Barrios.

En primer lugar explicó cómo se organizó el trabajo en contexto de pandemia: “Yo fui designada como coordinadora del programa en marzo de este año, unos días antes de que se decretara el aislamiento por COVID-19, y eso hizo que pudiéramos formar el equipo pero no ir a los barrios; entonces se implementó la Justicia va a los Barrios de forma digital: primero en Paraná, y después en Concepción del Uruguay fue imitar lo que venían haciendo hace un mes que es brindar a la comunidad un teléfono de whatsapp que desde el mes de junio está en funcionamiento y allí la gente hace consultas sobre temas judiciales”.

“Y si no son judiciales se los deriva al área correspondiente si no estuviéramos en las condiciones de solucionarlo y una vez tomada la consulta se lo deriva al órgano respectivo que pueda tramitarle una solución al reclamo”, explicó.

Como actualmente está en funcionamiento la línea, respecto de las consultas abordadas, Bruzzo señaló, que en el caso de nuestra ciudad “las consultas en la mayor cantidad de casos, al menos lo que estamos atendiendo en este tiempo, son temas fundamentalmente civiles que tengan que ver con cuestiones de familia, régimen de visitas, régimen comunicacional, algunas preguntas en relación al divorcio, separación, alimentos y algunas consultas relacionadas a violencia”.

En este sentido, también aclaró que no obstante “no somos un canal de denuncias. Por ejemplo en situaciones de violencia que son muy comunes -y según los registros aumentaron desde el inicio de la pandemia-, no atendemos denuncias porque no tenemos los recursos ni los mecanismos para atender urgencias. Ahora bien, sí atendemos consultas sobre violencia y podemos derivar algún trámite por violencia a la Fiscalía respectiva”.

“Generalmente recibimos consultas y las derivamos; y después también para estadísticas registramos a las personas que se comunican para hacer un trámite y hacemos un conteo para evaluar el resultado”, explicó.

En cuanto a la cantidad de trámites iniciados señaló que son unos 42 los trámites en curso.

Respecto del trabajo futuro indicó: “El programa llegó para quedarse. Ahora trabajamos virtualmente por todo lo que representaron las medidas por el coronavirus. El teléfono, una vez que las condiciones lo permitan, va a trabajar en paralelo con la visita a los barrios, centros comunitarios y clubes”.

Por último detalló quiénes integran este equipo: “El trabajo es organizado por el Juzgado de Paz junto con el Colegio de Abogados y la Municipalidad. Este grupo de gente está formado por el Juez de Paz Dr. Marcelo Fernández Rousseaux, el Juez de Familia el Dr. Dante Command, por defensores fundamentalmente civiles, aunque también forman parte del equipo en Concepción del Uruguay defensores penales, asistentes sociales, psicólogos, profesionales del equipo técnico, en nuestro caso también está el delegado penitenciario que es Federico Tanga y yo que soy la coordinadora encargada por Susana Medina de Rizzo que es la responsable del programa y miembro de la sala laboral del STJ”.