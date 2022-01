La Liga Federal: Comienza una nueva era en la tercera categoría

Con nuevo nombre y 102 participantes, todo listo para el arranque de la edición 2022 del Federal masculino. Conocé a los equipos que compartirán la División Entre Ríos con Regatas Urguguay que debutará el próximo viernes 28 de enero.



El próximo 28 de enero dará comienzo la temporada 2022 de La Liga Federal de básquetbol. La tercera división del básquet argentino arranca una nueva era, con cambio de nombre, participación récord y una extensa cobertura geográfica. Para darle un sentido de pertenencia integral a todo el básquet argentino, vinculando las marcas de las tres ligas profesionales, el Torneo Federal pasará a llamarse Liga Federal, siendo que es la categoría previa para ascender a la Liga Argentina.

La flamante edición tendrá una participación sin precedentes en la historia, con 102 equipos involucrados representando 20 federaciones de nuestro país, lo que vuelve a colocar al certamen como la competencia deportiva con mayor cobertura geográfica del país. La actividad estará sectorizada en ocho divisiones regionales y algunas de ellas también estarán subdivididas. Las ocho zonas serán: NOA, Cuyo, NEA, Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe, Región 1, Patagonia y Buenos Aires-FeBAMBA. Se jugará la primera etapa dentro de cada división hasta la primera semana de Mayo. A partir de esa fecha los cuatro clasificados de cada división accederán a la siguiente etapa cruzándose de la siguiente manera: NOA vs Cuyo, NEA vs Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe vs Región 1 y Patagonia vs Buenos Aires-FeBAMBA.

En cuanto a la composición de las plantillas, como ya se ha informado, las mismas estarán integradas por cinco jugadores mayores, dos jugadores U23, tres jugadores U21 y dos U19 o menores. En todos los casos se tomará el año 2022 para el cómputo de dichas edades. Es decir, se considerarán jugadores mayores los nacidos en 1998 o antes. Serán fichas U23 los nacidos en 1999 y 2000, las fichas U21 estarán compuestas por los nacidos en 2001 y 2002, mientras que los nacidos en 2003 en adelante serán considerados U19. La novedad para esta edición radica en que se podrán inscribir en la lista de buena fe hasta cuatro U23 y seis U21 en tanto y en cuanto los mismos tengan un año o más de permanencia en el club.

DIVISIÓN ENTRE RÍOS

En lo que respecta a los equipos de nuestra provincia, nada mas y nada menos que 14 equipos conformorán la siempre competitiva División Entre Ríos, donde milita Regatas Uruguay.

BH De Gualeguay, Centro Sportivo Peñarol, Atlético El Tala, Capuchinos de Concordia, Central Entrerriano, Centro Bancario Gualeguay, Ferrocarril Concordia, Racing De Gualeguaychú, Regatas De Uruguay, Social y Deportivo Luis Luciano, Social y Deportivo San José, La Unión de Colón, Neptunia de Gualeguaychú y Olimpia de Paraná.