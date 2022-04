La Liga Sudamericana Femenina tiene días y horarios confirmados

La Federación Internacional de Baloncesto confirmó en la víspera los días y horarios del Grupo “A” de la Liga Sudamericana Femenina de Básquet, que se jugará del 28 al 30 de abril en el Gimnasio del CEF N°3 en la ciudad, con dos partidos diarios, a las 19:00 y 21:30 con el Club tomás de Rocamora como anfitrión tras ganar la licitación internacional.



El sistema de competencia será de todos contra todos por grupos, el primero clasifica a la FINAL FOUR, el segundo deberá esperar los resultados para clasificar como mejor segundo.

Los encuentros se disputarán los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 en el estadio cubierto del CEF N°3 de Concepción del Uruguay .

Este es el cronograma de juego:

28/4: 19:00, Defensor Sporting (UY) vs. Aguada (UY). 21:30: Rocamora vs. Sportiva Italiana(CH).

29/4: 19:00, Sportiva Italiana (CH) vs. Defensor Sporting (UY), 21:30 Rocamora vs. Aguada (UY) 21:30.

30/4: 19:00, Aguada (UY) vs. Sportiva Italiana (CH); 21:30 Rocamora vs. Defensor Sporting(UY).

Ventas de Entradas y Abonos: Por jornada: General $500, Platea $1000. Abono: General $1200; Platea $2500.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////