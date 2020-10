La ministra Frederic autorizó el uso de pistolas Taser a la Policía Federal

El Ministerio de Seguridad que lidera Sabina Frederic decidió asignar al grupo de elite GEOF de la Policía Federal las 90 pistolas no letales Taser que compró su antecesora Patricia Bullrich para reprimir ciertos actos de violencia callejera similares al que le costó la vida al agente Juan Pablo Roldán.

Frederic autorizó su uso y ordenó que se dicte un curso especial de adiestramiento y se elabore un protocolo especial para su despliegue en determinados hechos delictivos. Se trata de una prueba piloto que ejecutará el GEOF, un grupo de elite de la Policía Federal que se despliega para misiones especiales y muy complejas.

En diciembre de 2019, la ministra de Seguridad aseguró que las pistolas Taser pueden ser utilizadas solamente por cuerpos especiales de las fuerzas federales en caso de extrema gravedad como secuestro y toma de rehenes. Sin embargo, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero ayer contradijo esa idea cuando sostuvo que ese tipo de pistolas no está en estudio. “Nosotros vamos a seguir con nuestra línea”, planteó el jefe de Gabinete

De todas maneras, y pese a los cuestionamientos públicos de Cafiero, en el Ministerio de Seguridad detallaron a Infobae que el grupo GEOF de la Policía Federal será el que primero utilice las Taser. Luego le seguirán el resto de los grupos de elite como el Grupo Alacrán de la Gendarmería, el Grupo Albatros de la Prefectura y un sector especializado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En el Gobierno aclararon que el uso de las Taser por parte de estos grupos de elite de las fuerzas federales se darán bajo “estrictas reglas de protocolo”, en espacios reducidos y bajo la idea que predomina en los cánones que imparte las Naciones Unidas. Es decir, que actúan para mitigar el uso de armas de fuego en situaciones en que se requiere.

Hasta ahora hay una preparación de adiestramiento en la Policía Federal en coordinación con el Ministerio de Seguridad. El cierre final del protocolo de uso de estas armas no letales que usará el grupo GEOF de la Policía Federal está en pleno proceso, aunque no hay fecha prevista aún para que comiencen con ese mecanismo de uso de armas.

Las armas no letales Taser que llegaron en mayo al Ministerio de Seguridad no son los únicos elementos que dejó la administración de Bullrich. También hay drones especiales israelíes que aún no han sido utilizados y que se espera desplegar en operativos especiales una vez que se cumplan también los protocolos de su uso.

En el Gobierno de Alberto Fernández aclararon que de todas maneras el uso de las Taser no hubiese estado habilitado en la situación de violencia que vivió el policía Juan Pablo Roldán que anteayer falleció en Palermo durante un enfrentamiento con una persona que lo atacó con un cuchillo.

En el Ministerio de Seguridad consideran que las Taser sólo deben ser usadas bajo un estricto protocolo, en condiciones especiales y por parte de los grupos de elite de las fuerzas federales.

El año pasado, cuando Bullrich anunció la compra de las pistolas Taser desde el kirchnerismo cuestionaron esa decisión por entender que había objeciones de grupos de derechos humanos que alertaban sobre el uso indiscriminado de esas armas. Cuando la Ciudad de Buenos Aires avanzó en la compra de esas armas no letales se le interpusieron recursos de amparo de diferentes organismos de derechos humanos.

Ayer, tras la muerte de Roldán en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta aseguraron que ya se está previendo la compra y utilización de pistolas Taser para la policía de la Ciudad.

El jefe del Gobierno de la Ciudad evaluó junto a su vicejefe Diego Santilli la necesidad de avanzar con nuevas medidas de seguridad, y en ese contexto acordaron adquirir pistolas Taser frente a los hechos que sucedieron ayer frente al Museo Malba.

En este sentido, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, fue categórico: “Esta tragedia se podría haber evitado con una pistola Taser”.

Así, en la administración porteña se analizó nuevamente la idea de que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires adquiera las armas Taser para su uso en algunos espacios públicos y para casos excepcionales. En la misma línea ahora se encuentra el Ministerio de Seguridad nacional una vez que definan el protocolo y el adiestramiento para el uso de las Taser habilitará a los grupos de elite para el uso de estas armas no letales. (Infobae)