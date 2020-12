La ministra Romero criticó la habilitación de Galimberti a fiestas masivas

Tras conocerse la información de que el presidente municipal de Chajarí, Pedro Galimberti habilitó las fiestas de Navidad y Año Nuevo, lo cual implicará que podrán desarrollarse eventos al aire libre con un máximo de 1500 personas en la ciudad de amigos; se desató la polémica.

Al respecto, una de las autoridades provinciales en pronunciarse fue la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, quien en diálogo con Diario Río Uruguay recordó que “el intendente de Chajarí siempre ha tenido una posición bastante particular respecto a los jóvenes, de hecho la tuvo el 21 de septiembre cuando autorizó una movida de chicos y la está teniendo nuevamente ahora con esta decisión, que es autónoma de su municipio y que iremos monitoreando. No queremos dramatizar, pero desde luego que desaconsejamos esta concurrencia”.

Sistema de salud



Romero subrayó que el sistema de salud entrerriano se encuentra “bajo la atención de las autoridades sanitarias, porque si bien en el verano ha habido un amesetamiento de casos de Covid-19, el sistema de salud en sí está muy demandado y no nos podemos descuidar, por eso es que no hemos autorizado las fiestas multitudinarias”.

“Yo comprendo la ansiedad y los requerimientos de los distintos sectores en cuanto a las fiestas, incluso en un intercambio permanente que tengo con los intendentes demandan una definición de corte provincial sobre esto; a ellos les hemos respondido que hay que esperar hasta el 20 de diciembre, cuando se conozca el nuevo DNU presidencial, porque no podemos flexibilizar nosotros lo que no flexibiliza la Nación”, enfatizó.

Eventos multitudinarios en el país



Por último, la entrevistada hizo mención a lo ocurrido con “eventos grandes en el país como el velorio multitudinario de Maradona, con muchísima concurrencia de gente, o festejos deportivos que han motivado alta concurrencia de personas, pero no ha sido acá y no han sido autorizaciones dadas por las autoridades provinciales, que seguimos aconsejando las reuniones para 100 personas o 20 en reuniones familiares y no ser masivo, como también le decimos a los intendentes que no autoricen nada, aunque sabemos que el problema de esto es la clandestinidad”.