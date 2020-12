La muerte de Iván Pérez: Padre de joven reclama que se haga el juicio

“No tengo nada en contra de la institución policial, sino contra este hombre. No le tiró una piedra y lo lastimó. Sacó la pistola reglamentaria y lo mató por la espalda”, dijo el padre de Iván Pérez, que murió por disparo de la policía.

Héctor Pérez, el padre del joven ultimado por un policía, reclamó la realización del juicio por el homicidio y remarcó que “la familia está partida al medio, y mi hijo no descansa en paz”. En diálogo con RadioMáxima, Héctor Pérez recordó que “hace un año, dos meses y cinco días que mi hijo fue asesinado.

Lo único que sé es que el juicio se iba a hacer en el centro de convenciones y por juicio por jurados”, al referirse al homicidio ocurrido el 9 de octubre de 2019 en el barrio Molinari, cuando Iván Perez, de 24 años, cayó por un disparo efectuado por el policía Mauricio Gómez, quien se encuentra con prisión domiciliaria.

“Toda la familia está sufriendo, queremos que se haga justicia. Este policía lo fue a asesinar a mi hijo, esto era una cosa anunciada, la gente me comenta que lo tenían marcado a mi hijo. Mauricio Gómez ya tendría que estar condenado y preso. Mi hijo no descansa en paz”, manifestó Pérez.

Agregó que “yo no tengo nada en contra de la institución policial, sino contra este hombre. No es que le tiró una piedra y lo lastimó. Sacó la pistola reglamentaria y lo mató por la espalda. Dos personas contra uno, mi hijo desarmado? mi hijo estaba marcado, robara o no robara.

Mi hijo siempre los respetó a los policías. Y lo mataron como a un perro. Yo siempre le decía que terminara con esa vida, y él me decía que quería cambiar. Pero no podía salir de esa maldita enfermedad”. Dijo también Pérez que “dos veces se presentó mi hijo para que lo llevaran detenido, porque era la única manera de curarse y de salvarse.

El pedía que lo llevaran a la granja para tratarse. Mi hijo estaba enfermo desde los 14 años y falleció a los 24, diez años, la madre y las hermanas han pasado muchas más cosas que yo, y todos estamos sufriendo, no lo podemos superar, estamos partidos a la mitad”.

Hace un tiempo, el coordinador de fiscales, Lisandro Beherán dijo que aún no tiene fecha el juicio, y explicó que por la pandemia hubo demoras en la citación de las 480 personas que serán sorteadas para actuar en el primer juicio por jurados.