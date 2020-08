La nieve no cayó en la Región, pero sí en Brasil

La esperada nieve, pronosticada por los meteorólogos, no llegó a Entre Ríos, pero en cambio, cayó bastante más al norte, en la zona de las nacientes del Río Uruguay, en los estados brasileños de Santa Catarina y Río Grande do Sul. Exactamente como lo había pronosticado el meteorólogo Eduardo Aubert en una entrevista con La Prensa Federal días atrás.

El fenómeno provocó una mayor demanda de viajes a ciudades turísticas de esa región en un país como Brasil, que a pesar de la grave incidencia de la Pandemia, permite que sus ciudadanos se desplacen entre ciudades.

El jueves se registraron focos de nieve, aunque escasos, en municipios como los gauchos Sao Francisco de Paula, Canela, Gramado, Cambará do Sul, Bom Jesús y Riozinho, y en ciudades de la cordillera de Santa Catarina y Florianópolis, como Rancho Queimado, Major Gercino y Anitápolis. Las temperaturas variaron de -5,6 ° C a 3,4 ° C. Según el presidente de Sindtur-Serra Gaúcha, Mauro Salles, ha habido un aumento significativo de turistas que buscan alojamiento en la región en los últimos días, debido al descenso de temperatura.