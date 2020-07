La nueva Ley de Alquileres con beneficios a inquilinos

En medio de la pandemia de coronavirus y a través de una sesión virtual que resultó inédita, el Congreso sancionó en junio la nueva ley de alquileres que fue promulgada este martes por el Poder Ejecutivo bajo el número 27.551.

El Diputado Nacional por Entre Ríos, Marcelo Cassareto, dialogó con La Prensa Federal sobre la nueva Ley de alquileres que recibió el N° 27.551, y que comenzó a regir la semana pasada en todo el país.

En primer lugar, describió los cambios que vendrán con la Ley: “Primero y principal, la Ley cuenta con 23 artículos. Los puntos más importantes son estos: regular los alquileres para el beneficio de 8 millones de familias que están alquilando en nuestro país; cambiar y prolongar el plazo mínimo de los alquileres para que pase a ser de 3 años, y que los aumentos deban ser anuales, ajustándose así al índice de precios y salarios que establece el Banco Central de nuestro país”, resumió.

Además, destacó la situación con las inmobiliarias: “En cuanto a las inmobiliarias, la comisión de la misma debe ser pagada por ambas partes, inquilino y propietario. Sumado a esto, habrá una obligación de aceptar cualquier garantía, sea cual sea. Y también, que solamente se pueda pedir un mes de garantía o depósito como máximo, que se devolverá al finalizar el contrato”, aclaró.

Siguiendo sobre los contratos, Cassareto afirmó: “Todos los contratos deberán ser registrados en la AFIP, ya que, en caso de que el propietario no registre el contrato, no puede llevar adelante un desalojo. Otro punto importante es sobre los aumentos, porque antes de la Ley, estos eran semestrales, y ahora serán anuales. Para determinar también los aumentos, se debe calcular por un índice predeterminado que publicará el Banco Central, que se basa en, mitad de inflación y mitad de salarios. Para terminar, un inquilino puede dar de baja después de 6 meses pagando solamente un mes de preaviso.”

Para finalizar sobre la Ley, el Diputado Nacional se refirió a distintos puntos: “Sobre los arreglos de la vivienda, el propietario lo debe realizar en menos de 24 hs si es de carácter urgente, o dentro de los 10 días si es un problema más leve. En cuanto a las expensas, el inquilino deberá hacerse cargo de las ordinarias, como sucedió siempre, mientras que las extraordinarias serán abonadas por el propietario, ya que estás existen para solventar gastos por arreglos, que luego revalorizarán la propiedad.” Esta Ley ya rige para todos los contratos de alquiler del país.

Jubilaciones

El Diputado se refirió también a la situación de las jubilaciones y sus cambios: “Tengo la responsabilidad de participar de la gestión de la fórmula de movilidad jubilatoria, porque yo soy el presidente de la comisión mixta que integra el poder ejecutivo, así que estamos trabajando seriamente sobre el tema. Al día de hoy, ya llevamos 7 reuniones, todas para asegurar que el 75% de los jubilados tenga una ganancia frente a la inflación. Para darte un ejemplo, cuando Alberto asumió, la jubilación mínima estaba en $12800, hoy en día aumentó el 30 %, que serían $16800. Considero que no es un gran valor, pero está marcando la prioridad que tenemos para el futuro, ya que a fin de año tendríamos que tener una nueva fórmula provisional que tenga vigencia para los próximos años.”

Sumado a las jubilaciones, agregó que: “los aumentos vienen por un decreto, la ley estableció en el mes de diciembre que, por 6 meses, el ejecutivo estableciera los dos aumentos trimestrales en marzo y en junio. Ahora salió un DNU prolongando este plazo hasta fin de año, así que, por decreto simple, en septiembre y diciembre se darían los aumentos.”

El Diputado también declaró sobre la situación actual del sistema previsional en Entre Ríos: “Es muy difícil porque vemos como el déficit aumenta exponencialmente años tras año. Hay que buscar un equilibrio fiscal y cómo financiarlo, pero tampoco podemos gravar con tantos impuestos a la sociedad. Lo mejor que podemos hacer y es razonable es el impuesto del 2%, 4%, etc., a los salarios superiores a 75000$. Entiendo los reclamos, pero la economía nacional cayó un 26% en un mes, así que no me parece algo tan desproporcionado.”

Para finalizar, Cassareto brindó su postura frente a la ley de solidaridad: “No va a resolver al tema previsional, pero va a atenuar el impacto. Aunque si pensamos que solamente el 2% puede llegar a solventar los millones de déficit que tiene la caja, estaríamos completamente errados.” Finalizó.