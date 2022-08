La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará el sábado en Concepción del Uruguay junto a Aisha Syed Castro

El sábado 13 de agosto, desde las 20.30, en la Basílica de la Inmaculada Concepción, se llevará a cabo el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica, con la presencia de la violinista Aisha Syed Castro. Se transmitirá por streaming y radio.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en la Basílica de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Concepción del Uruguay, a beneficio de Alcec, una asociación sin fines de lucro, dedicada a la prevención y tratamiento del cáncer.

El mismo estará bajo la dirección del director artístico de la OSER, Luis Gorelik, luego de su regreso de Europa acompañando a la gran pianista Martha Argerich. Como solista se tendrá el honor de contar nuevamente con la presencia de la violinista Aisha Syed Castro. Se interpretarán obras de Richard Wagner, Preludio de Tristán e Isolda; de P. I. Tchaikowsky, Concierto para Violín y Orquesta Op. 35; y Johannes Brahms, Sinfonía N° 2 Op. 73.

Cabe destacar que el público puede acceder al programa del concierto escaneando con su teléfono celular el código QR con el cual realizará la descarga del mismo.

La entrada es gratuita con opción a la compra de un bono contribución a beneficio de Alcec. Tiene un costo de 500 pesos y se puede comprar en calle Tibiletti 73, de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas y de 15.30 a 19.30 horas.

Se recomienda el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas. Este concierto es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Por radio

El concierto comenzará a las 20.30 y se transmitirá por streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos. También se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.ar

Aisha Syed Castro (Violinista)

Colocada por la BBC Radio 3 de Londres, Gran Bretaña en la prestigiosa lista de música clásica “Interpretaciones Milagrosas”; (Performing Miracles) por su interpretación en vivo de La Campanella de N. Paganini y designada como Embajadora de Buena Voluntad Cultural Honorífica de su país, Syed ha sido elogiada por la prensa internacional especializada en Alemania (Frankfurter Neue Presse), Lituania (Lietuvos Rytas), Estados Unidos (Strings Magazine, El Nuevo Herald), Corea del Sur (Korean JoonGang Daily), Brasil (Correio Brazilense), Argentina (El Diario), Los Angeles (Live Out Loud Magazine), La Florida (El Nuevo Herald y Sun News Miami) y los Emiratos Árabes Unidos (The National y Time Out Magazine) entre muchos otros países, como “virtuosa”, “una artista profundamente dotada” y “una de las embajadoras del violín más joven y talentosa” entre otros elogios. Aisha debutó a los 11 años como solista acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana, ejecutando el concierto en sol menor de Max Bruch para violín y orquesta.

Este entre otros sucesos exitosos la prepararon para convertirse en la primera latinoamericana en toda la historia en ser aceptada en la escuela de niños prodigios Yehudi Menuhin School en Londres, Inglaterra a los 13 años. Ha tocado en distintos escenarios como solista alrededor del mundo incluyendo el Carnegie Hall de Nueva York, el Palau de les Arts en Valencia, el Concertgebouw en Amsterdam, el Teatro Mayor en Bogotá, el Royal Opera House en la India, el Clairmont Hall en Tel-Aviv, el Xinghai Concert Hall en China, el Palacio de los Grandes Duques en Vilna, el Emirates Palace en Abu Dhabi, en el Palacio de Luxemburgo en París, en el Centro Kirchner en Buenos Aires, en el Palacio de Fontainebleu en Fontaineableau, en el Broward Center for the Performing Arts en la Florida, el Auditorio Nacional en Uruguay, en Casa de la Música en Quito, en el Wigmore Hall en Londres, en el National Philharmonic Hall en Vilna, en la sede de la OEA en Washington DC, en el Yehudi Menuhin Forum en Berna, en el Teatro Nacional de Nicaragua, en el Teatro Nacional de República Dominicana, en los Reales Alcázares de Sevilla entre otros más.

También ha tocado como solista en festivales notables tales como el Abu Dhabi Music Festival, el Banstead Arts festival y el Leamington Hastings festival en Londres, the Yehudi Menuhin International Music Festival en Gstaad, Suiza, el Gaida Contemporary Music Festival en Vilna (donde fue invitada a realizar el estreno mundial del concierto para violín y orquesta del laureado compositor Alguirdas Martinaitits, el cual fue dedicado a ella, dicho estreno tomó lugar en el National Philharmonic Hall con la Lithuanian Chamber Orchestra en Lituania), en el Fontainebleu Summer Music Festival en Fontainebleu, Francia entre otros.

Aisha es graduada del Royal College of Music en Londres donde fue galardonada con la beca completa Soirée d’Or perteneciente a la realeza británica. También recibió beca completa en el Guildhall School of Music and Drama.

Dentro de los premios recibidos se encuentran el Henry Wood Trust Award en Londres, el premio Sphinx MPower y el Latin Pride National Award en Estados Unidos, siete estatuillas como artista clásico destacado en el extranjero en República Dominicana seis en Premios soberano y un Casandra, reconocimientos de alcaldías en España, la Florida, Massachussets, Chicago, Nueva York además de un reconocimiento del Senado de Nueva

York entre otros premios más. Actualmente es junto al Maestro Gustavo Dudamel Embajadora de LEALA organización fundada para promover los valores culturales Latinoamericanos y el lenguaje del Español en Estados Unidos.

También fue investida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo como Profesor Honorario de la Facultad de Artes y preside la fundación Music for Life; la cual busca llevar la música clásica a aquellos lugares que por situaciones sociales, económicas y de salud no se puede acceder.

La temporada 2022-23 verá a Aisha debutar en el afamado Kennedy Center en Washington DC, será dirigida por el Maestro José Antonio Molina en la inauguración de la Temporada Sinfónica 2022, debutará con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador interpretando el concierto de Tchaikovsky, debutará en Catar, debutará con la Orquesta de Ohio interpretando el concierto de Max Bruch en sol menor, realizará recitales en Londres en Gran Bretaña, Ginebra en Suiza e Italia entre muchos otros destinos.

Los violines que Aisha toca son un Antonio Pelizon del siglo XVIII y un Antonius Stradivarius del año 1690 amablemente provistos por Florian Leonhard Fine Violins London.