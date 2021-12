La palabra de Guille Romero de Parque Sur y de Juan Bello de Rocamora en la previa del clásico en el Puerto Viejo

Guillermo Romero analizó junto a la prensa Sureña la última victoria ante Estudiantes de Concordia y además del clásico que se juega este miércoles en el Puerto Viejo.



¿Que análisis haces del último juego ante Estudiantes?

El análisis del partido fue muy positivo, arrancamos muy bien el primer cuarto, y pudimos sostener la ventaja durante el segundo tiempo tiempo, estuvimos muy certeros en ataque y muy solidos en defensa, eso nos llevó a entrar en el último con una ventaja considerable, y cuando ellos intentaron acercarse, fuimos pacientes y no nos desesperamos en ninguna momento, el equipo esta vada vez mas afianzado.

¿Se viene un nuevo clásico como lo vivís ?

Siempre es lindo vivir un clásico, mas allá de las rivalidades, el folklore es hermoso, banderas de ambos equipos, la hinchada. Los días antes de un clásico, se viven de una manera distinta, con mas intensidad, no es un partido mas.

¿Dónde estará la clave para llevarse la victoria?

La clave para la victoria va a estar en seguir jugando como lo venimos haciendo en estos últimos partidos, siendo solidos defensivamente y encontrando fluidez en la ofensiva, buscando siempre al compañero que esta mejor ubicado, centrarnos mas en nosotros nuestras mejoras, ya que al rival lo conocemos por la cantidad de veces que nos enfrentamos.

¿Cómo te gustaría cerrar este 2021?

Estaría bueno poder terminar de la mejor manera, ya sabemos todos como queremos que sea, no hace falta que lo diga, pero es un paso a la vez,primero hay que pensar en en el partido del miércoles, nuestro primer objetivo.

Juan Martín Bello: “Trato de disfrutar los clásicos”

El base Juan Martín Bello es el segundo jugador más efectivo de Rocamora en lo que va de la temporada detrás de Manuel Gómez (13.3 puntos). Hasta acá promedia 11.7 puntos y 2.4 asistencias en 30 minutos de juego. Además, ostenta un 33.1% en triples. Ha sido uno de los baluartes en los triunfos ante Parque Sur como visitante, en el primero convirtió 18 puntos (4/8 en triples) y en el segundo fue la figura con 24 (6/11).



El jugador que está a préstamo desde Ferro (LNB) habló en la previa. “Llegamos bien, buscando ser más regulares en el transcurso de los juegos como en el torneo. Con ganas de ganar para seguir sumando en la tabla general”, señaló.

Consultado sobre si Rocamora asoma como favorito por la racha de triunfos previos, respondió: “Todos los partidos son diferentes. Vamos a tratar de imponer nuestro ritmo de juego para poder llevarnos el triunfo”.

También se refirió a cuáles pueden ser los argumentos para quedarse con el festejo en rodeo ajeno. “La clave va a ser mantener la actitud y la concentración durante todo el partido”, afirmó.

Como se dijo, el base ha sido fundamental en los choques contra el Sureño. En los tres que ya se jugaron, en los dos amistosos y también en los restantes dos que disputaron este año y correspondieron a la temporada que pasó. “Los clásicos son partidos que a cualquier jugador le gustaría jugar, y yo trato de disfrutarlos como tal”, aseguró él.