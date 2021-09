La palabra de Guille Romero de Parque Sur

En la mañana del martes 28 de septiembre y antes del comienzo del entrenamiento en el Gigante del Sur, la prensa Sureña dialogó con uno de los refuerzos del sureño para la próxima temporada de la Liga Argentina, Guillermo Romero.

-¿Cómo te sentiste en el arranque de la pre temporada?

Los primeros días me sentía cansado, porque si bien venia entrenando en mi ciudad con platense ( club de liga provincial ), las cargas de una pretemporada son mas intensas, pero me pude poner a tono con el correr de la segunda semana.



¿Cómo ves al equipo ?

El equipo me gusta, somos un equipo con jugadores muy jóvenes, eso nos puede dar verticalidad al momento de correr la cancha, vamos a ser un equipo muy intenso en cuanto lo defensivo, sumado que el entrenador nos da la confianza para sentirnos importantes a todos en el momento de la toma de decisiones, mi balance con respecto al plantel es muy positivo.



¿Qué crees que le podes aportar a tus compañeros y al juego?

Al ser un plantel joven, me toca ser uno de los mas grandes del plantel, eso hace por ahí que cuando digo algo mis compañeros me escuchen y tomen los consejos que les doy, me tomen como una especie de referente dentro de la cancha, me gusta este desafío que gonzalo me propuso a nivel personal de manera indirecta . En cuanto al juego, puedo aportar mucha intensidad desde lo defensivo y verticalidad al momento de atacar, levantar a mis compañero cuando por ahí no este pasando un buen momento dentro de la cancha.

Del 1 al 10 ¿en qué punto está el equipo en cuanto a lo físico/táctico ?

Me considero una persona demasiado auto exigente, y siempre creo que se puede estar mejor, no hay techo para un jugador si se lo propone pero creo que me encuentro desde lo físico 8 puntos, y lo táctico, se va a ir acomodando con el pasar de las practicas, conociéndonos mas con los compañeros y el estilo de juego de cada uno, pero vamos por muy buen camino .



¿Algún mensaje para la familia sureña ?

Mi mensaje es que ahora que estan habilitandose el acceso del público a los estadios, nos acompañen, no paren de alentarnos y nos tiren buenas energías, cuando jugas con hinchada, en la cancha el equipo tiene un jugador mas.