La palabra de Soledad Pastorutti tras el show en La Histórica: “la gente se sumó a todo”

En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la fundación de Concepción del Uruguay, Soledad Pastorutti se presentó frente a miles de uruguayenses en la Plaza Ramírez. La Prensa Federal recogió los testimonios de la artista, que se mostró muy agradecida por llegar a La Histórica.

En primer lugar, Soledad indicó a La Prensa Federal que “tenía mucha expectativa con este show. En verano vine con todas las ganas pero no se pudo por el clima, por eso lo disfruté muchísimo”.

En ese sentido, agregó que “siempre que canto en un aniversario, es muy especial, porque la gente se convoca. Es una gran responsabilidad para el artista porque la población comparte un poco de su historia con nosotros. Siempre trato de darlo todo, la gente vino aun con el frío. No me puedo quejar, fue hermoso”.

Por otro lado, admitió que “Dios me dio una voz reconocible, pero es una que tengo que cuidar mucho. Como hablo mucho y soy muy comunicativa y ansiosa, tuve que trabajar mucho estos años para poder dedicarme responsablemente al canto”.

Siguiendo con esta línea, Soledad añadió: “el frío, cuando yo toco al aire libre, a medida que pasa el show, me afecta la voz. Aun así, tengo que brindar un show impecable para algo tan importante como un aniversario”.

Y aseguró que “siempre estoy con mucho respeto al público. Hoy, los artistas como yo, estamos sobreviviendo, porque tenemos una gran dificultad en difundir nuestro género, y es una realidad a la que estoy haciendo frente”.

Soledad hizo hincapié en que “trato de ser muy honesta con los demás y conmigo misma. Yo soy una artista popular, quiero estar en todos lados, cantarle a todas las edades. He sido una persona sincera, intuitiva, me he equivocado y lo seguiré haciendo. Es por eso que en 10 años espero estar en mi casa y parar de girar, porque empecé a las 12 años y ya siento mi desgaste”.

Su show en La Histórica

Con respecto a su presentación en Concepción del Uruguay, “La Sole” expresó: “quiero felicitar a los uruguayenses. Siempre que tengo la posibilidad de participar de algo tan importante, me voy impresionada. Yo hoy me sentí en mi lugar, en mi ‘salsa’. Hice lo que quise y la gente se sumó a todo.

A su vez, destacó a La Prensa Federal que “un pueblo que disfruta popularmente de sus fechas especiales, es uno que tiene un corazón muy grande. Hoy, después de la pandemia, volviendo a los escenarios, con este tipo de show, me llena el alma”.

“A los artistas locales les aconsejo que sean ellos mismos, que tengan su impronta, que representan a su pueblo, a su tierra”, finalizó Pastorutti.