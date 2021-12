La palabra del uruguayense, Gastón Caire tras el título con Entre Ríos en el Seven

El uruguayense que militara en el Club Universitario de nuestra ciudad y actualmente juega en Reserva en Hindú Club, integró el seleccionado de la Unión Entrerriana y habló con el sitio Tercer Tiempo tras la obtención de la Copa de Plata.

“Fue importante para sacarse la espina, cuando llegamos se palpitaba esa sensación de que hace tiempo no conseguíamos nada importante. Y no lo semtimos como una presión, sino al contrario porque la gente nos hizo sentir que nos bancaba, pasara lo que pasara. Así que estamos muy contentos con la Copa y con el rendimiento que nos sirve para seguir creciendo y sabíamos que la Copa iba a llegar sola”.

“Fuimos de menor a mayor. No se nos dio en la Copa de Oro, pero estamos contentos de haber ganado la Copa de Plata”, declaró Tomás Maiztegui el entrenador de Entre Ríos A.