La pandemia y las categorías infantiles y juveniles: experiencias, tragos amargos y la vuelta a las competencias

En Concepción del Uruguay lentamente vuelve la actividad del fútbol infantil, algo que movilizaba a cientos de familias cada fin de semana. Ya en las canchas comenzaron a jugarse partidos amistosos y retornaron las prácticas de los más chicos, y en dos semanas, volverá la competencia. El fútbol en particular y el deporte en general, movilizador social de la ciudad y en especial para este día del Niño.

El fútbol, deporte por excelencia de la juventud y sociedad en general de Argentina. Debido a la pandemia por Coronavirus que se viene desarrollando desde hace ya año y medio en nuestro territorio, los entrenamientos y competencias se suspendieron por tiempo indefinido, y paulatinamente están volviendo a realizarse.

El fútbol infantil y juvenil, quizás los dos más importantes, no escapan a este panorama. Es por esto que La Prensa Federal dialogó con el reconocido Eduardo “Canon” Salas, entrenador de las categorías infantiles y juveniles del club Lanús, para conocer un poco las realidades que atraviesan los chicos y cómo se está encarando esta lenta vuelta a las competencias.

En primer lugar, Canon indicó a La Prensa Federal que “el golpe de la pandemia fue muy grande, somos un club que se puede considerar chico, y recién ahora estamos volviendo a trabajar con algunas de las categorías”. El anhelo de los trabajadores, según Eduardo, es “tener la mayor cantidad de categorías completas en el fútbol infantil”.

Siguiendo con esto último, señaló que “3ra y 4ta ya no es tan problemático, porque son chicos más grandes y pueden desenvolverse mejor, pero hemos notado mucho temor de los padres de los más chicos”.

Es por esto que “siempre decíamos que los gurises y la gente en general, buscase otra alternativa para hacer deporte o actividad física, para que no sea solamente el fútbol”. Además, Salas consideró que “estas nuevas aperturas, sin duda, nos harán muy bien”.

En relación a estas nuevas habilitaciones, Canon agregó: “personalmente, estoy con todas las ganas de trabajar con los chicos. Este es un rol que ya tengo incorporado, y ojalá que esta vuelta no se interrumpa, porque es justamente eso lo que hace bajar los brazos y crea desanimo”.

“Este deporte no se puede parar, y más allá de que haya puedan registrarse muchos casos de Covid-19 en Concepción del Uruguay, se debería de permitir, por lo menos, los entrenamientos”, afirmó el entrenador; y añadió que “se ha visto que en lo local no ha habido numerosos contagios de la enfermedad, entonces con mucho cuidado no clubes no tendrían por qué parar”.

Las infantiles de Lanús.

Castigados por la pandemia

Asimismo, subrayó a este diario que “la pandemia trató muy mal a los chicos, y de cualquier clase social y realidad. Si uno circula por la ciudad, verá que hay muchos nenes excedidos de peso, y eso por la falta de deporte y el parate que se dio. Lamentablemente, se perdió mucho entrenamiento y, en el caso del fútbol, habilidades”.

Salas considera también que “El fútbol a la barriada le sirve muchísimo, aunque todavía falta algo fundamental, y eso es la continuidad. Recién el sábado pasado jugamos con 4ta, venimos haciendo amistosos con los chicos de 11 años para abajo. Yo voy a la Liga y las categorías de 14 y 15 años son las que más sufren las restricciones y la vuelta, sobre todo para formar la categoría”. Por ejemplo, cuenta Canon, que “en la categoría de 5ta tengo solamente 6 jugadores, y es complicado afrontar un campeonato así”.

Más que fútbol

Más allá de la actividad física, muchos entrenadores y personas relacionadas al deporte indican que el fútbol es un método de escape de la calle para los más jóvenes; y Salas destacó que “siempre fue así. Permanentemente tratamos de inculcar valores de respeto y de compartir el ambiente con otros gurises, por eso siempre fue una contención este deporte”.

Y esta contención “atraviesa a todas las clases sociales de todas las ciudades. Padres de buen pasar me han venido a agradecer por el trato que recibe su hijo y cómo se ha sentido integrado al grupo”.

Por otro lado, comentó que “siempre tratamos de tener alguna merienda para brindarle a los chicos. En este momento, no estamos brindando una copa de leche por unas cuestiones logísticas, pero el fin siempre será dar una merienda. Si es posible, inclusive, hacer una buena comida una vez por semana y que se integren al grupo”.

“Nosotros como club, tratamos de contener a los chicos y es el fin máximo. Hace un tiempo teníamos Educando en Movimiento, que era un apoyo escolar que teníamos en nuestras instalaciones, por lo que tratamos de formarlos en todo sentido”, indicó Salas, aunque “lamentablemente tuvimos este año y medio de pandemia, y volver a normalizar a los chicos en el deporte y sus ventajas es complicado, pero seguimos trabajando por la barriada y por el barrio. Tenemos jugadores del barrio Lanús y la Cantera 25, pero hay de todas las zonas de la ciudad”.

Sobre la vuelta a las competencias, opinó que “el tiempo dirá si es una buena decisión volver a las competencias acá. El gran problema que teníamos en el infantil, era que los padres no concurrieran a las canchas, porque muchos los acompañan, entonces pensábamos cómo hacíamos para hacer partidos sin que los padres se queden, y eran decisiones muy difíciles”.

Y añadió: “La apertura del público agilizó todo, y tenemos como fecha para la vuelta oficial del fútbol infantil el 28 de agosto”.

La cancha en el Complejo Evita

Además, Salas brindó detalles de la actualidad de la cancha que se está construyendo en el Complejo Municipal Evita, e indicó que “tenemos un borrador de cómo será el Comodato a favor de Lanús para poder ocuparla. En sí, este espacio lo venimos ocupando hace 16 años, y es considerado –en el buen sentido de la palabra-, como intocable, y a eso lo entendieron los ex intendentes Bisogni, Schepens y principalmente Lauritto, porque siempre entrenábamos en ese lugar y ellos nos apoyaron”.

Asimismo, precisó que “estamos esperando unas medidas sobre el límite exterior para que quede formado, y esto será firmado por el intendente actual, Martín Oliva, y el Presidente de Lanús. Hay artículos que favorecerá a algunas instituciones cuando la Municipalidad lo solicite. Se harán Evitas e Intercolegiales. Está en el convenio y en el Comodato. Será un gran lugar”.

Sin embargo, actualmente, “las obras están un poco paradas, pero Oliva se ha comprometido y se tendrán que dar. Hoy en día se está refaccionando un salón que era la ex Costera, lugar en el cual guardamos nuestras cosas. La promesa de Oliva es, también, hacer vestuarios; y en estos momentos están haciendo una especie de platea artificial en la parte norte, con las obras ya comenzadas”.

En este sentido, Salas continuó: “En estos momentos, además, se están haciendo los vestuarios para la cancha de hockey. Es un lugar muy concurrido en los fines de semana, por los parques y la zona en general, por lo que tiene mucha importancia la obra”.

Las demás obras, cuenta Canon, están relacionadas a “una nueva entrada al complejo, y han sacado mucha tierra. También rellenaron los pozos que quedaban, se tiene planeado la reforma de la ex Costera, la Peña del Espinillo y el exterior de la cancha de fútbol”. Y considera que “en un momento, el año que viene o más adelante, estaremos jugando con la Primera División en la cancha de Lanús, y la gurisada cuando empiecen los campeonatos de la liga se pueda jugar acá”.

“La AFA exige, para competencias del interior, medidas mínimas de 45 metros de ancho y 90 de largo, y esta nueva cancha tendrá 56 metros de ancho y 108 de largo, por lo que es una buena obra” dice Salas, aunque, por otro lado, “damos pasos muy chicos. En el 2020 no pudimos avanzar en nada, solamente pintamos un poco. La pandemia jugó mucho en contra nuestro”, pero “las expectativas para Lanús son muy buenas”.

Finalmente, realzó el trabajo de las personas relacionadas al club: “damos las gracias a la gente que trabaja en Lanús, a las delegadas, a las familias que colaboran para que este club esté organizado, y a los diferentes técnicos de todas las categorías”.