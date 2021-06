La Policía alerta a la población por estafas telefónicas – compras y ventas por redes sociales

Se reitera la solicitud de Alerta a la población sobre una nueva modalidad que se está haciendo frecuente en Estafas telefónicas y de medios electrónicos. En la misma son víctimas vecinos de nuestra ciudad que publican en redes sociales a la venta bienes, generalmente rodados, electrodomésticos y/o inmuebles.

Estos son contactados telefónicamente por un supuesto potencial comprador, quien termina ofreciendo un adelanto para señar la transacción, requiriendo para tal fin el nro. de CBU del vendedor. Hasta allí se podría tratar de una operación válida, pero luego de la supuesta transferencia, los delincuentes se comunican nuevamente pidiéndole a la víctima que concurra al cajero automático más cercano, allí mediante un ardid le hacen operar el mismo de manera que le terminan brindando el acceso total a su cuenta y en consecuencia estos inescrupulosos, por decirlo de una manera, comienzan a operar con la misma, saqueando sus saldo y hasta tomando créditos inmediatos cuyo montos luego transfieren a distintas cuentas.

Por esto se recomienda ante una operatoria no brindar al supuesto comprador no más que el nro. de CBU, nunca el usuario y la clave del home Banking de la cuenta, como así tampoco dejarse guiar en los movimientos en el cajero automático, si no sabe realizar la operatoria consulte en la entidad o a una persona de su confianza.

Es sabido que en estos tipos de delitos cada vez más frecuentes, los estafadores buscan confundir y ganarse la confianza de la futura víctima para robarle, usando diversas estrategias, aprovechando la buena fe y desconocimiento del manejo informático bancario de estas personas.

Ante cualquier tipo de situación que les parezca sospechosa, comunicarse con la dependencia policial más cercana, o a los números telefónicos 101 o 422222, para poder corroborar la información.