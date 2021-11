La programación del resto de la fecha 20° de la Liga Profesional para sábado, domingo y lunes

Se levantó el telón de la fecha 20 de la Liga Profesional, con dos partidos éste viernes. Hoy sábnado se juegan cuatro encuentros. Por su parte, River, puntero del campeonato, recibe a Patronato este domingo, en el Monumental. Y el lunes con tres encuentros se cierra la fecha.

Todos los partidos de la fecha 20:

Sábado 6 de noviembre

15.45: Godoy Cruz vs. Talleres

14.45: Colón vs. Platense

18.00: Independiente vs. Arsenal

20.15: Atlético Tucumán vs. Racing

Domingo 6 de noviembre

15.45: Sarmiento vs. Central Córdoba (SdE)

15.45: Gimnasia vs. Banfield

18.00: Vélez vs. San Lorenzo

20.15: River vs. Patronato

Lunes 8 de noviembre

16.45: Newell’s vs. Unión

19.00: Huracán vs Argentinos

21.15: Aldosivi vs. Boca.