La provincia participo de la celebración virtual de los 80 años de la federación económica de Entre Ríos

La Federación Económica de Entre Ríos (Feder) celebró su 80º aniversario y para ello se realizó una convocatoria virtual, en la cual la entidad repasó su historia y puso en valor que desde sus orígenes, trabajó para plantear soluciones justas y beneficios para todos.

En la oportunidad, que se realizó de manera virtual y en la cual se contó con la presencia de su presidente Jorge López, el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico participó a través del secretario de Industria y Comercio, Fernando Caviglia, quien acercó los saludos del Ministro Juan José Bahillo, destacando los jóvenes y pujantes 80 años de la institución. También participaron dirigentes empresariales de otros puntos del País

Además, el secretario de Industria y Comercio destacó que: “Somos un organismo abierto al diálogo y permanentemente de puertas abiertas. Estamos conformando agendas con todos los sectores empresariales de la provincia, ya que queremos hacer realidad de lo que tanto se habla, como es la articulación público-privada, la cual no debemos declamar sino llevarla a la práctica. Para ello, nos estamos reuniendo con todas las entidades empresarias y lo haremos también con la Federación Económica y así confluir en una agenda común. Como profesional sigo sosteniendo que todas las acciones conformadas por entidades empresarias y el sector público, debe realizarse generando una verdadera articulación de capital social en donde exista la confianza y el compromiso y de eso se trata el trabajo conjunto que estamos desarrollando”.

Por su parte Gerardo Díaz Beltrán en representación de CAME expreso: “saludo muy especial a todos los dirigentes empresarios de la provincia de Entre Ríos; 80 años para una persona son muchos, pero para una institución son muchísimos y no quiero dejar pasar esta oportunidad para transmitir mi satisfacción de poder compartir este evento virtual y con una charla amena, enriquecer lo que permanentemente hacemos a lo largo y ancho del país. No voy a hacer un análisis de la situación que estamos atravesando las pequeñas y medianas empresas, lo que sí les quiero decir es que estamos permanentemente trabajando y recepcionando lo que ustedes también permanentemente nos hacen llegar, para buscar la manera entre todos de ir traccionando y buscando futuro , aportando y trabajando por nuestro país , con la sumatoria de todas las pequeñas y medianas empresas de la argentina que siguen contribuyendo a la economía y el desarrollo” finalizó.

La Federación Económica de Entre Ríos, siempre fue destacada por su participación en los organismos como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); la Cámara Argentina de Comercio y Servicio (CAC); la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera).

Por último se hizo entrega de una placa recordatoria, en la cual se refleja el trabajo mancomunado entre todas las federaciones, logrando así llegar la Federación Económica de Entre Ríos a sus primeros 80 años.



Antecedentes históricos de FEDER

El día 19 de octubre de 1940 una Asamblea funda la “Federación de Centros Comerciales e Industriales De Entre Ríos”, antecedente primigenio de la actual Federación Económica de Entre Ríos.

El día 11 de enero de 1941 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos la Res. Nº 10 M. G., aprobando los Estatutos de la Federación y acordándole personería jurídica.

Es decir que la institución ha llegado a sus jóvenes 80 años de vida, constituyéndose hoy en una de las entidades de mayor raigambre, participación, reconocimiento e importancia en la vida social y económica de la provincia de Entre Ríos.

Unos años después, el 1º de agosto de 1953 una comisión provisoria se constituía para firmar el Acta de Asamblea de Constitución de la Federación Económica de Entre Ríos.

Allí, un grupo de vecinos ilustres del Centro Comercial e Industrial de Paraná, encabezados por Alfredo Nux, Reynaldo Barbagelata, Raúl Churruarín, Julio Segovia, José Sufotinsky, Adolfo Altuna y Alfonso Viñas París, se reunieron para dejar asentada la creación formal de la Federación Económica De Entre Ríos.