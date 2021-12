La prueba PCR dio negativo a una tripulante del crucero Hamburg

La prueba PCR realizada a una tripulante del crucero Hamburg, que navega por aguas argentinas, dio resultado negativo de coronavirus, informó este miércoles el Ministerio de Salud.



“En el día de hoy ANLIS-Malbrán notificó que el resultado de la PCR realizada a la tripulante del buque Hamburg dio negativo. A la persona en cuestión se le había realizado un test de antígenos en el día de ayer que fue interpretado como falso positivo”.

“Cabe destacar que esta persona en ningún momento bajó de la embarcación durante la estadía del crucero en nuestro país y que los 37 pasajeros y 2 tripulantes que descendieron el día domingo tras una PCR negativa del día sábado, regresaron inmediatamente a sus países de origen”, sostiene un comunicado de la cartera sanitaria.

“La tripulante del buque Hamburg que había presentado un resultado positivo en una prueba de antígenos el día 29 de noviembre dio resultado negativo en una nueva prueba PCR efectuada el mismo día por la tarde. Esta persona había sido también testeada con una PCR negativa el día sábado 27 de noviembre”, agrega Salud.

Este martes, el Ministerio, una vez notificado de la situación, inició la investigación epidemiológica “teniendo en cuenta la información brindada por el buque a través de la agencia naviera que representa al mismo”.

“Cabe destacar que para confirmar el diagnóstico de Covid-19 de la persona en cuestión y su eventual secuenciación genómica, se tomó la decisión de realizar una prueba PCR que es una técnica más sensible y específica en comparación con el test de antígenos y enviar la muestra a ANLIS-Malbrán”, añade el comunicado.

“El procedimiento para tomar la prueba de PCR a esta persona y sus contactos estrechos se realizó con la colaboración de la regional sur de Prefectura Naval Argentina, a través de un helicóptero que salió de la estación aérea de Mar del Plata y se acercó a ultramar, donde se ubicaba el buque Hamburg, a la altura de la bahía Samborombón”, explicó la cartera que encabeza la ministra Carla Vizzotti.

El operativo continuó con la colaboración del Instituto Nacional de Epidemiología, que recogió las muestras y las trasladó al ANLIS-Malbrán, donde se procesaron, resultando las PCR negativas, completa.

Finalmente, el Ministerio informa que “se continuará evaluando la situación epidemiológica del buque y que los 37 pasajeros y 2 tripulantes que descendieron del crucero Hamburg en nuestro país con conexión a Ezeiza, tras dar negativo las más de 326 PCRs de todos los tripulantes y pasajeros que se tomaron el día sábado 27 de noviembre, emprendieron viaje a sus países y ya no se encuentran en suelo argentino”.

Este martes, el Ministerio de Salud dispuso el aislamiento de todas las personas a bordo del Hamburg ante el reporte del caso cuyo resultado negativo.

El arribo del Hamburg a su próximo destino, Puerto Madryn, estaba previsto para el jueves, pero el intendente de esa localidad de Chubut, Ricardo Sastre, solicitó a la Administración Portuaria en las redes sociales “que quede en rada y no atraque en el puerto de nuestra ciudad”.

El Hamburg, que puede albergar más de 400 pasajeros y realiza habitualmente cruceros por el Mediterráneo y el Atlántico, había ingresado al puerto de Buenos Aires el viernes pasado, una vez recibido el permiso para amarrar y descender las personas a bordo.