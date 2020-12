La respuesta de Galimberti frente a las críticas de funcionarios provinciales

Tras la polémica decisión de habilitar eventos privados para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, y las acusaciones de “irresponsabilidad institucional”, el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, realizó su descargo a través de las redes sociales.

En la jornada del lunes, mediante un comunicado difundido por el ministerio de Salud de la provincia y firmado por el hospital Santa Rosa de Chajarí, ambas entidades expresaron su “disconformidad” con la “medida unilateral” que llevó adelante Galimberti.

Es así que, la directora del nosocomio, Dra. Fernanda Lalosa, cuestionó “la falta de responsabilidad del Gobierno de Chajarí a la hora de tomar medidas en sintonía con el trabajo que viene realizando esta institución para dar respuesta, tratamiento y acompañamiento a toda la comunidad ha perjudicado en la disminución de la curva de contagios”.

Y además, expresaron que “ante la ausencia de un tratamiento efectivo de COVID-19, las recomendaciones siguen siendo el distanciamiento social y la no aglomeración de personas, uso de barbijo, higiene de manos, entre otros”.

¿Qué dijo Galimberti?

A través de su cuenta de Twitter, el Presidente Municipal respondió a Lalosa: “La directora del Hospital, Fernanda Lalosa, expresó su disconformidad con la autorización que dimos para realizar eventos de fin de año. Respeto toda opinión pero claramente tenemos visiones diferentes y no son nuevas”.

Y continuó: “No la escuché decir nada cuando eventos sociales clandestinos ocurrían en playas vecinas a nuestra ciudad. ¿Hay alguna motivación política? ¿Acaso hay que seguir alentando ‘clandes’ sin ningún tipo de control? ¿Eso es lo que deben hacer nuestros gurises?”.

Además, Galimberti cuestionó a Provincia y Nación, y sostuvo que la “falta de responsabilidad institucional no es de nuestro gobierno, sino de Provincia y de Nación, que no se hacen cargo de un problema visible, que existe. El problema, como dije muchas veces, no sólo es sanitario. Es social”.

“Así incluso lo han comprendido los concejales del propio partido del Gobierno y de la Dra. Lalosa, quienes firmaron y aprobaron la Resolución HCD N°41/20 solicitando autorización y/o habilitación para la realización de eventos al aire libre, en el contexto de navidad y año nuevo”, finalizó el mandatario.