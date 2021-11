La Selección Argentina y el sueño de clasificar en el partido ante Brasil

El Martes, en el Bicentenario de San Juan, se reedita el superclásico sudamericano que, de darse los resultados, podría garantizarle a la albiceleste el pasaje a la próxima cita mundialista. La gran expectativa está puesta en la probable vuelta a la titularidad de Messi.



Embolsados los tres puntos en Montevideo, al cabo de una deslucida victoria sobre Uruguay (1-0), el seleccionado argentino se ilusiona con una posibilidad redonda: abrochar este martes la clasificación para el Mundial Qatar 2022 en el superclásico ante Brasil a estadio lleno en San Juan.

El campeón de América desfila a paso firme hacia la primera Copa del Mundo en Medio Oriente, cuyo boleto puede asegurar un año antes siempre y cuando reciba el guiño de otros resultados en la decimocuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Brasil, primer equipo del continente en asegurar su presencia en Qatar, lidera la competencia de manera invicta con 34 puntos y Argentina se ubica como escolta con 28, por encima de Ecuador (tercero con 20), Chile (cuarto), Colombia (quinto), Uruguay (sexto), los tres con 16, y Perú (séptimo con 14).

Para sellar su pasaporte en la próxima jornada, al equipo de Lionel Scaloni le alcanzará con ampliar su diferencia de puntos con dos de los equipos que suman 16 unidades: Chile, Colombia o Uruguay.

De modo que, en caso de ganar el superclásico, Argentina deberá esperar que no lo hagan dos de esos tres rivales o bien, si el juego en San Juan termina empatado, esperar que pierdan un par de los mismos adversarios y además que no triunfe Perú.

Así, la “Albiceleste” quedaría inalcanzable para el equipo que termine la fecha situado en zona de repechaje y por lo tanto sacaría pasaje el Mundial con cuatro partidos de hándicap que muestra a 7 de sus 10 participantes en una dura disputa por las últimas dos plazas directas y la repesca.

El superclásico sudamericano se jugará en el estadio Bicentenario desde las 20:30 con arbitraje del uruguayo Andrés Cunha; Uruguay será visitante de Bolivia en La Paz (17:00), Perú jugará con Venezuela en Caracas (18:00); Colombia recibirá a Paraguay (20:00) y Chile cerrará el programa ante Ecuador en Santiago (21:15).

Si no se concretara la clasificación este martes, Argentina tendrá cuatro nuevas oportunidades de hacerlo hasta el final de las Eliminatorias frente a Chile (V), Colombia (L), Venezuela o Ecuador (V).