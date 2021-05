La semana próxima se reforzará la vacunación contra el Covid a docentes y fuerza de seguridad

El subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, brindó detalles del avance del Plan Rector de Vacunación y adelantó que la semana próxima se reforzarán las aplicaciones a docentes, fuerzas de seguridad y personal de Copnaf.

En la conferencia de prensa brindada este viernes, Bachetti adelantó: “Esto es lo que se hará desde la semana que viene con el ingreso de esta gran cantidad de dosis para el personal docentes y no docentes de la provincia. Ya tuvimos encuentros con el Consejo General de Educación para empezar a organizarlo, y desde la próxima semana se abordará nuevamente a este grupo”, informó tras recordar que ya se había iniciado con personal de educación especial e inicial. Agregó que otro de los grupos que se va a retomar y vacunar desde la semana que viene es el de los trabajadores del Copnaf, y fuerzas de seguridad nacionales.

El funcionario indicó que en las últimas 48 horas la provincia recibió más de 40.000 dosis de vacunas, y que este sábado recibirá alrededor de 30.000 más. “Esto fortalecerá la distribución a toda la provincia y acelerará el proceso de vacunación tan importante a la hora de combatir el embate del Covid en este momento tan álgido que tiene la provincia”, remarcó.

Precisó luego que “a la fecha son 339.445 las dosis registradas y aplicadas. Hay más dosis aplicadas que están en proceso de registro. Hay una diferencia entre la aplicación y el registro, y por esa razón aparecen esas diferencias en el Monitor Provincial de Vacunación”, advirtió.

Luego se refirió a los porcentajes de avances de vacunación en la provincia. Explicó que primero están contabilizados con la aplicación de la primera dosis porque refiere a personas, y luego a través de porcentajes de avances según los grupos establecidos para vacunación. “Sobre la población objetivo, en Entre Ríos ya se está superando 50 por ciento de la población objetivo a vacunar”. Detalló luego que de los adultos mayores de 70 años, sobre lo establecido y lo estimado antes de iniciar la campaña de vacunación, “ya se está superando el 80 por ciento. Esto es muy importante porque, en un primer momento, siempre fue el grupo más golpeado a la hora de los factores de riesgo”. Los adultos mayores entre 60 y 69 años, “otro grupo que hemos podido avanzar bastante. Se han vacunado más de 82.000 personas, lo que establece un 75 por ciento prácticamente de avance en toda la provincia”, especificó.

En cuanto a los adultos de entre 18 y 59 años con factores de riesgo, y “que hoy es el grupo con el que actualmente se está avanzando fuertemente y en donde estamos más concentrados, ya estamos superando el 23 por ciento de lo estimado”. Indicó luego que entre el personal estratégico que contempla a docentes, fuerzas de seguridad y demás, “se está en 27 por ciento, y es uno de los grupos que tenemos que continuar abarcando. Esto será desde la semana que viene”, adelantó.

Continuidad de la vacunación a docentes

Al informar sobre la vacunación a sectores estratégicos, como en de los docentes, comentó: “Ya tuvimos encuentros con el Consejo General de Educación para empezar a organizarlo, y desde la próxima semana se abordará nuevamente a este grupo”, informó tras recordar que ya se había iniciado con personal de educación especial e inicial.

Y agregó: “Eso es importante y esencial. La plataforma de registro nos ordena muchísimo a la hora de organizar la vacunación. Independientemente de eso, tenemos los listados que nos brinda el Consejo General de Educación, donde se va a hacer el cruce de datos de esas personas a vacunar.

En ese marco, adelantó que, más allá que se le enviará la comunicación, “todo personal docente y no docente que todavía no esté inmunizado se tendrá que inscribir en la plataforma de voluntad de vacuna que está en la página web del Ministerio de Salud y en la página web de gobierno de la provincia de Entre Ríos. “Es esencial que todo personal docente y no docente que aún no tenga la primer dosis de vacuna, independientemente de que sea del nivel primario, secundario o universitario, o del área que sea, se inscriba dentro esta plataforma para poder organizar la distribución a toda la provincia de los turnos para vacunación”, recomendó.

Dijo que otro de los grupos que se va a retomar y vacunar desde la semana que viene es el de los trabajadores del Copnaf. “Vamos a iniciar la vacunación en todos los departamentos. Es un grupo que no cortó en ningún momento de la pandemia, más que nada los trabajadores de los hogares y de las residencia. También se retomará la vacunación a partir de la semana próxima a fuerzas de seguridad nacionales, como Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Ejército”, detalló.

También explicó que, más allá del grupo o sector, la vacunación va a tener el criterio por edades. “Se va a comenzar a vacunar de 59 años para abajo. Dentro de estos grupos de un primer momento priorizamos a la persona de riesgo en relación a su factor de riesgo o su edad, independientemente si son por ejemplo docentes de primaria o universitarios, al primero que vamos a vacunar va a ser al que esté más cerca de los 59 años y de ahí vamos a ir bajando en toda la provincia. Lo importante es poder abarcar fuertemente este grupo, entre 40 y 59 años que hoy es el que está recibiendo los embates más fuertes del coronavirus, ya sea por las nuevas variantes o por la mayor circulación viral que hay en la provincia”, expresó.

“Desde un primer momento –continuó-, en el Plan Rector de Vacunación informamos que íbamos a concentrar las dosis en los grupos priorizados, en los grupos de riesgo, y en este momento que vamos a retomar estos otros grupos esenciales, lo vamos a hacer con el mismo criterio, por edad y en orden descendiente. Más allá de todo esto, y más allá de ir avanzando con la vacunación en toda la provincia, queremos dejar bien claro que la persona vacunada, independientemente de que tenga una o dos dosis, se tiene que seguir cuidando, utilizando los elementos de protección. Si bien con la vacunación desciende mucho la mortalidad o el porcentaje de hacer enfermedad grave, no quiere decir que no siga contagiando. Es esencial no dejar en ningún momento de contar con las medidas de cuidado: el barbijo, el distanciamiento, airear los lugares donde se interactúe con personas. Esto es esencial a la hora de combatir el coronavirus. La vacunación es una herramienta importantísima pero no es la única. Lo que ha demostrado poder bajar la circulación del virus en un primer momento es el respetar estas medidas de cuidado.