La Sinfónica de Entre Ríos se presentará mañana en Concepción del Uruguay

El viernes 8 de julio, desde las 20.30, en la Basílica de la Inmaculada Concepción, se llevará a cabo el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica. Se transmitirá por radio.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en la Basílica de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Concepción del Uruguay en el marco de una vigilia patria por el Día de la Independencia de la República Argentina. El mismo estará bajo la dirección del director invitado José Miguel Rodilla. Acompañarán como solistas: Carla Dipp, Mariano Laurino, Scott Bohannon y Eduardo Rodríguez. Participará el Coro Estable de Concepción del Uruguay dirigido por Juan Miguel Lacava para entonar el Himno Nacional Argentino. Se interpretarán obras de W. A. Mozart , Sinfonía Concertante para Oboe, Clarinete, Corno, Fagot y Orquesta K. 297 y Antonin Dvorak, Sinfonía No. 9 Op. 95 ¨Del Nuevo Mundo”.

Cabe destacar que el público puede acceder al programa del concierto escaneando con su teléfono celular el código QR con el cual realizará la descarga del mismo.

La entrada es gratuita con opción a la compra de un Bono Contribución a beneficio de la Biblioteca Popular “El Porvenir” en sus 150° aniversario. Se recomienda el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas.

Este concierto es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Por radio

El concierto comenzará a las 20.30 y se podrá escuchar en vivo por AM 1560 LT11 Radio Nacional Gral. Ramírez Concepción del Uruguay FM 92.2, AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.ar

José Miguel Rodilla (Director)

Nace en Llíria (Valencia-España), realiza estudios superiores de Clarinete, Dirección y Composición en los conservatorios de Valencia, Alicante, Rotterdam (Holanda) y Mozarteum de Salzburgo (Austria). Participa entre otros, en diversos cursos de perfeccionamiento con los maestros J. Collado, M. Gielen y A. Cecatto.

Comienza su actividad como director de orquesta con la Orquesta del Conservatorio de Murcia (1990-1996), con la que realiza varias giras por España, Hungría y Portugal, siendo galardonado en 1991 con el Premio al Joven Director en el X Festival Internacional de Orquestas de Jóvenes de Murcia. Recientemente es galardonado con el Premio Jaume I 2020 concedido por el Ayuntamiento de Llíria “Ciutat de la música”.

En la actualidad es Catedrático de Clarinete del Conservatorio Superior de Música de Murcia así como Director de su Orquesta Sinfónica, Director artístico del recientemente creado MúVyN ENSEMBLE y Profesor de Dirección de Orquestade la Academia Diesis.

Ha sido director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia desde su fundación en 1996 hasta el 2012, elevándola a altas cotas de nivel artístico. Director invitado habitual de la Philharmonie Hradec Králové en la República Checa, ha dirigido también prestigiosas orquestas como la Prague Radio Symphony Orchestra, Israel Symphony, Sinfónica de RTVE, Orquesta de Valencia, Comunidad de Madrid, Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta de Extremadura, Toronto Philarmonia, Filarmónica de Buenos Aires, Istambul State Symphony, Baden-Baden Philarmonie, Beijing Symphony, Sinfónica Municipal de Caracas, Nacional de la Radio de Bucarest, Bohuslav Martinu Philharmonic, Moravian Philarmonic Olomouc, North Czech Philarmonic, Karlovy Vary Symphony, Sinfónica de Aachen, Sinfónica de Szeged, Bilkent Symphony en Ankara, Xiamen Philarmonic, Lomza Chamber Philharmonic, Sinfónica de Monterrey, Filarmónica de Jalisco, Orquesta Camerata XXI “Ciutat de Reus”, Sinfónica de Santa Fe, Sinfonica Siciliana, Sinfonica di Sanremo, FVG Mitteleuropa Orchestra Udine, Orquesta de Cámara “Milano Classica”, Orchestra da Camera Fiorentina, Lake Como Philharmoniker, Sinfonica de la provincia di Lecco, Sinfónica de Bari, Nacional do Porto, Metropolitana de Lisboa, Orquestra do Algarve, Orquestra de Camara de Cascais e Oeiras, etc.

En su trayectoria profesional como director ha colaborado con solistas de la talla de Shlomo Mintz, Joaquín Achúcarro, Sol Gabetta, Michel Camilo, Steven Isserlis, Pepe Romero, Stefan Dohr, Vadim Gluzman, Ludmil Angelov, Javier Perianes, Tedi Papavrami, Konstanty Kulka, Luis González, Iván Martín, Asier Polo, Leonel Morales, Guy Touvron, Jan Simon y acompañando habitualmente a cantantes tan relevantes como Ana María Sánchez, María José Montiel, Elisabete Matos o Ainhoa Arteta.

Su repertorio operístico es extenso, e incluye obras como Carmen, Norma, La Traviata, L´elisir d´amore, Lucia de Lamermoor, Cavalleria rusticana, Pagliacci y Marina. Su labor en producciones de zarzuela como La tempestad, La tabernera del puerto, La Revoltosa, Gigantes y cabezudos, La viejecita, Luisa Fernanda, El rey que rabió, La canción del olvido y El relámpago ha merecido numerosos elogios.

Ha actuado en los teatros y auditorios españoles más importantes, así como en prestigiosas salas de conciertos de Europa, Asia y América.

En el ámbito pedagógico ha impartido clases magistrales y cursos de dirección de orquesta en la Academia de Música de Poznan (Polonia), Universidades de Valencia, Alicante, Murcia y Almería, Ateneo Paraguayo en Asunción Paraguay, etc.