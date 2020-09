La U.A.T.R.E reclama aumentos salariales para sus trabajadores

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (U.A.T.R.E) del Departamento Uruguay, llamará a los trabajadores avícolas a llevar adelante asambleas en su lugar de trabajo, como así también realizar labor a desgano. El objetivo de estas medidas es negociar un aumento salarial acorde y justo, en concordancia con las ganancias que generó el sector en los últimos tiempos.

El comunicado de la U.A.T.R.E

Desde U.A.T.R.E. Seccional 415 – Departamento Uruguay, y en consonancia con lo expuesto tanto por el Secretariado Nacional de nuestra organización -entre ellos, el Secretario de Organización Carlos Figueroa- como por el Delegado Provincial Roberto Planes, llamamos a las y los trabajadores avícolas a llevar a cabo asambleas en sus lugares de trabajo, y/o realizar su labor a desgano, de manera que se corresponda con las intenciones de los sectores patronales al momento de negociar un aumento salarial acorde y justo.

Estos sectores, como ya hemos destacado, han aumentado de forma sideral sus ganancias (durante el período que va desde enero a mayo del corriente año, se produjeron 922 millones de toneladas de carne aviar, un 4% más que lo producido en el mismo período de 2019, asimismo se han incrementado las exportaciones en un 7,7%) lo que no se ha traducido en una buena y justa propuesta salarial a la hora de la negociación paritaria. Parecen olvidar que es nuestro trabajo arduo el que les hace crecer sus bolsillos.

No queremos nada que no nos corresponda, sólo lo he consideramos justo y que hemos ganado, un incremento salarial digno. También entendemos que en la unión está la fuerza, y que es tarea de todas y todos nosotros como trabajadores ponernos en pie para reclamar por ello.