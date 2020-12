La UAR levantó las sanciones a Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino

Dos días después de haber impuesto una sanción histórica a tres jugadores del seleccionado, incluido el capitán, la Unión Argentina de Rugby dio marcha atrás y levantó las penas. Pablo Matera, Guido Petti Pagadizábal y Santiago Socino están en condiciones de jugar para los Pumas el sábado ante Australia, según se desprende de la reciente decisión.

Luego de que el lunes fueran dados a conocer tuits racistas y xenófobos de hace más de ocho años, la UAR le había quitado la capitanía a Matera y había suspendido a los tres jugadores indefinidamente. Sin actividad hasta julio luego del último partido del Tri-Nations, la Comisión de Disciplina determinaría más adelante el alcance de las penas.

No obstante, la posibilidad de no presentarse a jugar que deslizaron algunos miembros del plantel, más muestras contundentes de apoyo a los tres jugadores y repudio a las sanciones que llovieron por parte de integrantes de los Pumas que no viajaron a Australia, de ex jugadores del seleccionado y de un buen número de clubes (a los que la UAR representa), torció el brazo de los dirigentes.

El martes, los jugadores no se entrenaron. Estuvieron reunidos analizando cómo proceder. El respaldo al capitán fue tajante. Hasta llegaron a plantearse seriamente la posibilidad de no presentarse a jugar en la despedida.

Pasada la medianoche argentina, la UAR oficializó el levantamiento de la suspensión con un comunicado. Para explicar el cambio, la entidad consideró: “Durante la declaración, los tres jugadores manifestaron su profundo arrepentimiento, reiteraron el pedido de disculpas, ratificaron que no es lo que piensan y que fue un acto imprudente propio de la inmadurez. Sin embargo, se hacen plenamente cargo y responsables, por lo que se pusieron a disposición de la Comisión para que se investiguen las circunstancias y buscar enmendar el daño causado.

“A la hora de expedirse preliminarmente, la Comisión de Disciplina ha considerado y valorado la actitud de los tres jugadores durante este proceso, y entiende que los mismos no han repetido acciones similares durante estos más de ocho años, y que han demostrado durante este tiempo ser personas de valores firmes e íntegros y dignos de integrar nuestro seleccionado”.

“El proceso disciplinario continúa y la Comisión arribará a una resolución final en los próximos días de acuerdo con los tiempos del procedimiento, en esta primera instancia considera que el sostenimiento de las medidas preventivas resultan innecesarias, por lo cual resuelve levantar la suspensión de los tres jugadores y restituir la capitanía de Pablo Matera”.

“La Unión Argentina de Rugby y el plantel tienen roles y responsabilidades distintas pero un mismo objetivo: hacer que el rugby siga creciendo como deporte. El camino de una reflexión profunda sobre ciertas prácticas asociadas a nuestro deporte, iniciado a principios de año con el programa Rugby 2030, no tenemos dudas de que demandará tiempo. Y requiere, tanto por parte de la dirigencia como del plantel, dar señales contundentes en el momento justo”.