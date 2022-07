La UCU pide audiencia a Giano por la reforma del Consejo de la Magistratura

Desde la Universidad de Concepción del Uruguay piden audiencia a Giano por la reforma del Consejo de la Magistratura.

El proyecto del gobierno entrerriano para modificar el Consejo de la Magistratura ha dado origen a no pocas polémicas. Varias instituciones vinculadas al derecho han expresado reparos e incluso preocupación.

Desde la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), casa de altos estudios que integra el Consejo de la Magistratura, optaron por seguir un camino formal e incluso “colaborativo”. La formalidad quedó expresada en sendas notas que su rector emérito, el Dr. Héctor Sauret, hizo llegar al presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, y al titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Diputado Juan P. Cosso, en las que solicita ser recibido en audiencia.

Sauret, quien aún aguarda alguna respuesta a su petición, dejó escrito en una de las cartas formales que lo inspira “el principio de colaboración con los legisladores y las legisladoras intervinientes en este tema trascendental”. Su pretensión no es otra que explicar, en un encuentro cara a cara, las razones en que se funda su mirada crítica del proyecto.

La iniciativa para reformar el Consejo de la Magistratura, que lleva la firma del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados, amplía su número de integrantes pasando de 11 a 13, sumando dos lugares para la representación del Ejecutivo, que hasta hoy tiene uno.

En el caso de las casas de altos estudios, el proyecto reformador plantea que de los tres representantes, “al menos dos serán por universidades públicas”. Eso, en la actualidad, no sucede. Sólo el juez federal Leandro Ríos representa a la UNL. Quienes lo acompañan lo hacen por las universidades privadas UCA y UCU.

Las cartas de la UCU, que esperan respuesta:

Sr. Presidente

de la H. Cámara de Diputados

Dip. Ángel F. Giano

Presente.

Héctor C. Sauret, Rector de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), lo saludo atentamente para confirmar contacto y ponerme a su disposición en relación con el proyecto de ley sobre reformas al Consejo de la Magistratura.



Aguardo devolución. Saludos cordiales



Dr.

Héctor C. Sauret

Rector UCU



Sr. Presidente

de la Comisión de Asuntos Constitucionales

H. Cámara de Diputados

Dip. Juan P. Cosso

Presente.

Héctor C. Sauret, Rector de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), lo saludo atentamente para confirmar contacto y solicitarle audiencia en relación con el proyecto de ley referido a disponer modificaciones en el marco legal del Consejo de la Magistratura.



Inspirado en el principio de colaboración con los legisladores y las legisladoras intervinientes en este tema trascendental, pongo, por su intermedio, a disposición de esa Comisión la experiencia desarrollada por nuestra Universidad en el Consejo de la Magistratura cumpliendo el rol constitucional correspondiente.



Complementariamente comparecí ante el Presidente de la Cámara, Dip. Angel F. Giano , poniéndome a su disposición con el mismo propósito de colaboración.



Quedo a la espera de su devolución. Atentamente.



Dr.

Héctor C. Sauret

Rector UCU

Fuente: El Entre Ríos