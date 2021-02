La UCU presenta programa “Español para Extranjeros”

Siguen abiertas las inscripciones para el programa español para extranjeros de la Universidad de Concepción del Uruguay, este curso se dicta de forma virtual y está destinatario a personas de habla no hispana cuyo interés sea aprender español a los fines de desenvolverse sin dificultad en ámbitos académicos, laborales o sociales.

La lengua es el medio básico de interacción social entre todos los elementos comunicativos de una comunidad. En el mundo globalizado, el aprendizaje de la lengua se hace aún más importante y necesario, ya que en una sociedad basada en el intercambio de información y conocimiento, el aprendizaje de idiomas es la puerta de entrada a la interculturalidad e interrelación entre las diferentes comunidades. Desde el Departamento Idiomas de la Universidad de Concepción del Uruguay se observa la necesidad de ofrecer la posibilidad de estudiar español en un ámbito universitario, multilingüe.

A lo largo de estos años se han recibido varios alumnos extranjeros de habla no hispana, muchos procedentes del norte de Brasil, otros de Angola y de Alemania. Si bien el Español es uno de los idiomas más complejos por sus tiempos verbales e inflexiones y su gramática puede percibirse como un tanto complicada al principio; no es un idioma difícil de aprender, sobre todo para los hablantes nativos de las lenguas romances (Portugués, Italiano, francés, etc), ahora bien, como el aprendizaje de cualquier idioma no se da de manera mágica, y puede resultar dificultoso, estresante e incluso desmoralizador para quienes necesitan manejar el idioma para estudiar una carrera Universitaria, o completar estudios y lo hacen de manera simultánea, sin haber tenido exposición a la lengua anteriormente.

La adaptación a un nuevo lugar con su cultura y costumbres, expuestos a un idioma que no es el propio, ingresando a una clase de anatomía puede ser desalentador para cualquier joven que se aventure a estudiar una carrera universitaria como Medicina, o cualquier otra…. Visto esto y ante la urgencia de presentar soluciones, se plantea la idea de dictar cursos, presenciales y ON LINE (a través de las plataformas establecidas), con antelación para quienes tengan intenciones de venir a estudiar a nuestra Universidad o simplemente para quienes quieran incursionar en el idioma español.

Objetivos

El objetivo es que el alumno desarrolle una competencia en el uso de la lengua que le permita desenvolverse e interactuar con otras personas hispanohablantes en situaciones cotidianas sencillas, sociales, de viaje, de estudio, de trabajo o de ocio. Además de describir situaciones y experiencias personales, y narrar acontecimientos y vivencias tanto del presente como del pasado o del futuro, que pueda expresar y preguntar por deseos y aspiraciones, explicar planes y justificar brevemente opiniones o intenciones. En este nivel, el estudiante puede interactuar con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de forma tal que la comunicación se desarrolle sin esfuerzo ni dificultad por parte de los interlocutores. Es capaz de producir discursos claros y detallados sobre diferentes temas, entender discursos complejos que traten temas concretos y abstractos, como también defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones, argumentando y refutando argumentos.

Por inscripciones e información comunícate vía email: deptoidiomas@ucu.edu.ar