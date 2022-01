La uruguayense Patricia Lescano fue elegida vicepresidenta 3ra de la CADA

Este sábado, vía zoom, se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), en la cual entre los puntos destacados se dio la aprobación de la Memoria Anual, Balance General del Ejercicio cerrado el 31/12/2020 y Cuentas de Gastos y Recursos y posteriormente la elección de autoridades para el periodo 2022/25, en la cual la lista presentada fue proclamada por unanimidad de las 17 federaciones presentes, que lo manifestaron expresamente mediante la correspondiente votación digital.

La profesora Patricia Lescano, presidenta de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER), fue elegida como vicepresidenta tercera en la Junta Ejecutiva en un claro reconocimiento a su labor desde hace mucho tiempo a favor del atletismo nacional.

En este caso no se trata de lobby ni nada de eso, es simplemente en gratitud a quien día a día, ya sea en la pista del Centro de Educación Física No 3 «Hugo Mario La Nasa» con sus atletas o gestionando a favor de FADER y de nuestro atletismo se ha ganado un lugar importante en el atletismo nacional y esto no hace más que valorar el trabajo que realiza.

JUNTA EJECUTIVA

Presidente: Daniel Marcelino Sotto (Córdoba)

Vicepresidente 1o: Manuel Mendez (Buenos Aires)

Vicepresidente 2o: Jorge Pardo (Santa Fe)

Vicepresidente 3o: Patricia Lezcano (Entre Ríos)

Secretaria General: Germán Andrés Paternoster (Córdoba)

Tesorero: Marco Antonio Barotto (Córdoba)

Secretario de Actas: Omar da Silva (Buenos Aires)

Secretaria de Actividades Atléticas: Juan Alberto Scarpín (Santa Fe)

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Graciela Fernanda Corradini (Jujuy)

Ofelia Hippler (Misiones)

Marta Ayala (La Pampa)

El Consejo Directivo de la CADA se completa además con todos los presidentes de las federaciones

afiliadas.