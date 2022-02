La vicegobernadora participó del acto de apertura del Año Judicial

“La articulación de los tres Poderes del Estado es muy importante para garantizar instituciones sólidas, que garanticen derechos y también el acceso a la Justicia”, dijo la vicegobernadora Laura Stratta.

Las declaraciones fueron formuladas en el acto que contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti y autoridades judiciales y de otros organismos de toda la provincia.

En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, se llevó a cabo este viernes por la mañana el acto de apertura del Inicio formal del Año Judicial. La actividad contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, de los vocales del Superior Tribunal de la provincia y de otras autoridades del Poder Judicial entrerriano, de otros organismos de la provincia y también de organizaciones vinculadas al servicio de Justicia.

“Escuchaba sobre las coincidencias que tenemos en cuanto a que la articulación de los tres poderes del Estado es muy importante para lograr instituciones sólidas, fuertes; que garanticen derechos y también el acceso a la justicia. Nosotros creemos en la independencia de los poderes pero también creemos en que con la articulación seria y respetuosa logramos mejores resultados a las demandas que nos plantea la sociedad”, sostuvo la vicegobernadora tras participar del acto.

“Hay dos cuestiones que se plantearon hoy acá y que también las ha planteado el gobernador claramente: Seguir construyendo vínculos y tener empatía con la sociedad, tener el oído atento a lo que sucede a nuestro alrededor para poder generar esas respuestas integrales a las demandas y, algo que viene trabajando la Legislatura y que desarrolló el doctor Rosatti y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina, respecto al lenguaje claro en las sentencias. Creemos que tiene que ser un sello también de la articulación, como lo fue el Juicio por Jurado”, agregó Stratta.

En este sentido, señaló la importancia de “hablar claro para que se comprenda y para que de verdad pueda ser un avance y un paso hacia adelante”.

La vicegobernadora además celebró que “haya una mujer presidiendo” el Superior Tribunal entrerriano “y que también haya una nueva integrante designada por el gobernador que responde una ley de paridad que también fue muy importante para nosotras en la provincia”, puso de relieve.

La necesidad de un lenguaje claro

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, durante su discurso ante los presentes, en tanto, hizo referencia al Juicio por Jurado recientemente incorporado al sistema de juzgamiento entrerriano, y destacó que haya surgido “con el esfuerzo conjunto de los tres Poderes del Estado, todo un ejemplo para las otras jurisdicciones de nuestro país”.

Luego, se abocó al lenguaje judicial y la necesidad de que éste sea claro y que “todos lo entiendan”. “Cuando el juez y jueza hablan, lo hace apelando a un lenguaje que tiene una distinta valoración para los que están dentro de la comunidad jurídica y fuera de la comunidad jurídica. Para los que están dentro, es un lenguaje que todos entienden, que todos entendemos; y para los que están fuera de la comunidad jurídica, en ocasiones se trata de un lenguaje parcialmente incomprensible, oscuro, denso, reiterativo, falto de claridad”, distinguió.

“Tenemos que hacer un esfuerzo para que todos nos entiendan”, afirmó Rosatti para quien “cada vez tenemos que hacernos cargo de que le estamos hablando al resto de la sociedad y que todos entiendan”. “Así como una institución que comienza a germinar en la provincia de Entre Ríos como el Juicio por Jurados es una institución que acerca la Justicia a la sociedad, y el pueblo, también en nuestras decisiones podemos lograr lo mismo por esta vía, con un lenguaje llano, con un lenguaje claro”.

Las palabras de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos

En el marco de la apertura del año judicial, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, por su parte, realizó un informe donde entre otros puntos dio a conocer los lineamientos de su gestión para el bienio 2022-2023.

Antes, resaltó: “Durante el año pasado, el Poder Judicial de Entre Ríos, sorteando todas las dificultades, que no fueron pocas, continuó trabajando como lo hizo desde que comenzó la pandemia para garantizar la prestación del servicio de Justicia, para lo cual se implementaron políticas que permitieron mantener y cumplir con los procesos judiciales en tiempo y forma. Nuestro Poder Judicial, del que me siento orgullosa, no detuvo nunca la actividad gracias al compromiso de todos y de todas las integrantes de la magistratura, el funcionariado, los y los agentes que forman parte de esta familia”.

Por otro lado, también resaltó la incorporación de los Juicios por Jurado: “Pudimos sacar una ley ejemplar. Los tres poderes del Estado coincidimos en trabajar y en avanzar en esta nueva figura y, hoy el Juicio por Jurado es una realidad. Esto demuestra que cuando se trabaja en conjunto con los mismos objetivos claros, con buena predisposición, podemos hacer grandes cosas por la provincia y por el país, una de ellas es el Juicio por Jurado”.

Medina además brindó un reconocimiento a la gestión del presidente saliente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell y al ex vicepresidente Germán Carlomagno por las acciones desarrolladas durante la pandemia de Covid-19.

Presencias

Acompañaron el acto el procurador general de la provincia, Jorge Amilcar García; el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez; el intendente de Paraná, Adán Bahl; el arzobispo de Paraná, Monseñor Juan Alberto Puiggari ; la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero; de Desarrollo Social, Marisa Paira. Estuvieron presentes, además, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) Mario Brnusak; la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Gabriela López Arango; el presidente del Colegio de la Abogacía Alejandro Canavesio. Participaron también la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA) Aída Tarditti y el presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, Patricio Maraniello. Asimismo, estuvo presentes la integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral del Poder Judicial de Corrientes – presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA) Martha Altabe; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Emilia María Valle; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, ministro Rafael Gutiérrez; la ministra de la Corte de Misiones, Cristina Irene Leiva; la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, María Soledad Gennari; la presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, Mariana Barbitta; y la odontóloga forense del Departamento de Odontología legal de la Corte Suprema de Justicia, doctora Marta Maldonado, entre otras y otros, demás autoridades provinciales, legisladoras/es e integrantes de fuerzas de seguridad.