Laboratorio uruguayense iniciará sus tareas con testeos para Covid-19

Hace aproximadamente dos meses, el Hospital J.J Urquiza en conjunto con el INTI e INTA busca abrir un laboratorio para realizar pruebas PCR (siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimersa”) y ayudar en la detección temprana de COVID-19.

El proyecto fue presentado y validado ante el Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto Malbrán y el Laboratorio de Epidemiología de la provincia de Entre Ríos. Actualmente cuentan con el recurso humano y técnico, pero faltan insumos que se cree llegarán en los próximos días.

El director del Hospital J.J Urquiza, Dr. Pablo Lombardi, destacó “Validar un laboratorio y que pueda funcionar de forma adecuada no es sencillo, pero nuestros profesionales saben lo que tienen que hacer”.

Además explicó que” los primeros estudios se realizarán paralelamente con Paraná, para garantizar la metodología y una vez que se esté seguro se empezará a realizar localmente y de manera eficiente. La idea es que el laboratorio pueda dar respuesta a la región 3 (Colón, Tala y Uruguay) y la región 4 (Gualeguaychú, Gualeguay e Ibicuy)”.

Lo confirmó Bordet

Por su parte el Gobernador Gustavo Bordet confirmó que se está trabajando en la habilitación de un nuevo laboratorio de testeos en la costa del Uruguay, lo cual depende de “la autorización que da la autoridad sanitaria nacional, porque si bien cualquier laboratorio en condiciones puede hacer testeos, los casos que ingresan a nuestro sistema provincial lo hacen también al sistema nacional y hay un protocolo. Hay que hacer un PCR en real time para poder cumplir con toda las normativas que exigen las autoridades nacionales, donde se unifica un solo criterio para todo el país, por lo que no es fácil que cualquier testeo se avale”.

Al respecto, explicó que “el testeo que hace un laboratorio privado es un indicio y el laboratorio privado que realiza el testeo tiene la obligación de denunciarlo al sistema. Luego se practica con todas las muestras de real time, que tienen una efectividad altísima, casi perfecta, para tener la certeza si el contagio existe o no. Esto es lo que al principio Entre Ríos no tenía, luego lo pusimos en Paraná y ahora queremos ponerlo en la costa del río Uruguay”.