Lali González: «Espero que sirva para abrirle puertas a las entrenadoras»

Laura «Lali» González, quien será asistente técnica del Club Tomás de Rocamora en la Liga Argentina, habló en UCU Radio sobre su gran presente y la posibilidad de dirigir en el club.



«Siempre trabajamos en conjunto con el básquet masculino. Los dirigentes me lo propusieron y viendo la situación del club, que viene un poco golpeado por las derrotas, sentí que podía aportar y trabajar en conjunto con los chicos y ver que le puedo dar al equipo en esta nueva experiencia. Si bien sabemos que el básquet femenino no es igual al masculino por la propuesta y el trabajo, aportaré lo que viví y esperando a ver que pasar en la próxima burbuja y muy contenta de poder pertenecer al cuerpo técnico».



«Conozco mucho al equipo por haber estado en el club durante tanto tiempo, eso quizás me juegue a favor. Espero poder brindarle todas las herramientas necesarias a los jugadores para potenciarlos«.



«En Rocamora desde hace unos años trabajamos en conjunto con las ramas femeninas y masculinas. No me sorprende mucho la designación por como lo vivimos en el club. Espero que esto sirva para abrirle mas puertas a las entrenadoras. De a poco se irán abriendo caminos. Hoy no tomo consciencia ni dimensión, no me lo pongo a pensar».



«La Liga Nacional Femenina nos va dar un aire nuevo y esto dará un salto a la Selección Argentina y todo irá de la mano, así podremos darle calidad al básquet femenino del país«.