Las 10 frases de Diego que recordó la AFA

La Asociación publicó 10 de innumerables frases que dejó el Diego, su chispa para responder, opinar y disparar contra sus enemigos también mostraron una faceta de quien seguramente fue una de las personas con mas prensa en su vida.



1- “Mis sueños son dos, el primero es jugar un Mundial y el segundo es salir campeón…” (1970, de su primera aparición en TV cuando jugaba en las inferiores de Argentinos Juniors).

2- “Crecí en un barrio privado de Buenos Aires… Privado de agua, de luz y de teléfono” (2004, sobre su infancia en Villa Fiorito).

3- “Montes me dijo: ‘Vaya Diego juegue como usted sabe y si se puede tire un caño’. Y yo le hice caso” (2000, anécdota de su debut en 1976, del libro Yo soy El Diego).

4- “Yo jugué un Barcelona-Real Madrid, que es un partido muy importante, con dos ciudades enormes detrás, pero un Boca-River es distinto. Es como que se me inflama el pecho. Es como dormir con Julia Roberts”, (2006, en la víspera de un Superclásico).

5- “Boca, sos el beso de mi mamá”, (2019, en un saludo por los 119 años del club).

6- “Muchos dicen que lo hice con la mano. Yo digo que lo hice con la cabeza y la mano de Dios”, (1986, unos días después, del libro El Partido, de Andrés Burgo).

7- “A veces me agarran bajones, pero pongo ‘El Chavo’ y se me pasa todo” (2000, sobre su fanatismo por la serie).

8- “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, (2001, discurso en su partido homenaje en La Bombonera).

9- “Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy y seré siempre peronista”, (2020, en el Día de la Lealtad)

10- “Messi no necesita ganar el Mundial para ser el mejor del mundo”, (2014, en la previa de Brasil).