Las carreras con más demanda profesional del 2021

Cada año a nivel mundial miles de estudiantes de la educación secundaria que ya están por graduarse se encuentran en el momento oportuno para ir decidiendo la carrera universitaria que quieren estudiar. A esas alturas de la vida hay muchos que ya están completamente seguros de lo quieren para su vida profesional, incluso, desde hace tiempo, pero, hay un gran grupo estudiantil que se encuentra en un mar de dudas acerca de lo que realmente quieren para su futuro profesional.

Para hacer la elección correcta sobre la carrera universitaria que deseas estudiar, no solo debes pensar en cuál es tu vocación, sino que también es indispensable que tengas en cuenta si tus opciones tienen una alta tasa de empleabilidad actualmente. Continúa leyendo esta reseña para que conozcas cuáles son las carreras más demandadas hoy en día.

Consejos para elegir una carrera universitaria

Escoger una carrera universitaria se convierte en una decisión indispensable para un estudiante, puesto que formará parte de la vida el día a día. Muchas veces nos hemos encontrado con profesionales que hacen mal su trabajo o evidentemente reflejan frustración, porque sencillamente eligieron una carrera que en el fondo no les gustaba. En este enlace encontrarás algunos tips para escoger tu carrera universitaria.

Por esta razón, siempre debemos pensar primero en la vocación, en eso que nos apasiona, en eso que nos gustaría hacer en un futuro, y en lo que sentimos que somos buenos o tenemos cierta habilidad. En este mismo orden de ideas, intenta primero hacer esa introspección sobre lo que más te gusta y si es necesario solicita opiniones de las personas más cercanas y que más te quieren para que te ayuden a orientarte.

Por otro lado, también debes evaluar las diferentes opciones que tienes y no olvidarte de pensar si la carrera universitaria que deseas tiene una buena salida laboral y será rentable para tu progreso en un futuro.

Top 20 de las profesiones con mayor salida laboral

La pandemia actual modificó drásticamente la lista de las profesiones con más demanda y hoy en día el comercio electrónico, los cuidados de la salud y la ingeniería y desarrollo de software, son las tres áreas en donde se encuentran las profesiones que se perfilan como las más demandadas.

A continuación, te mencionaremos las carreras con más demanda a nivel mundial y que te llevarán a un mejor camino en el campo laboral:

1-Administración de empresas y finanzas.

2-Publicidad.

3-Ingeniería informática.

4-Desarrollador de software.

5-Comercio y marketing.

6-Ingeniería industrial.

7-Diseño gráfico.

8-Derecho.

9-Psicología.

10-Ingeniería de telecomunicaciones.

11-Terapia ocupacional.

12-Ingeniería civil.

13-Economía.

14-Mecánica industrial.

15-Enfermería.

16-Contabilidad.

17-Medicina y biomecánica.

18-Ingeniería química.

19-Electricidad.

20-Relaciones laborales y recursos humanos.

Cada vez nos encontramos en un mundo más competitivo a nivel laboral, en donde hay muchos profesionales que tienen un buen perfil, mucha experiencia y muestran un llamativo curriculum vitae; por lo que conseguir un trabajo rentable es una tarea bastante ardua.

Pero no debes preocuparte, si aún no has decidido qué carrera estudiar, ten presente todos los consejos que te mencionamos previamente y las carreras con más salida laboral, y si ya culminaste tus estudios universitarios, infórmate sobre cómo hacer un buen currículo según tu profesión, click aquí, preséntalo a la empresa que deseas, y prepárate para demostrar todo lo que sabes sobre la carrera que seleccionaste para la vida.