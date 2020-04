Las chicas del Rojo participaron en una charla sobre psicología deportiva

Las jugadoras y cuerpo técnico de la Liga e Intermedias femeninas del Tomás de Rocamora comenzaron un ciclo de charla sobre psicología deportiva a través de una plataforma online, cuya máxima responsable fue la Licenciada Maria Portillo de la ciudad de Buenos Aires y ex jugadora de básquet.

El básquet femenino de Rocamora continúa desarrollando los entrenamientos semanales desde sus casas. El pasado viernes la coordinadora general del básquet femenino Laura González informó que comenzaron con un ciclo de sobre psicología deportiva a través de una plataforma online. “La charla fue súper enriquecedora” manifestó “Lali”.



En este primer encuentro se intercambió sobre la importancia de la motivación en el deporte y se desarrollaron algunas herramientas para regular pensamientos que atentan contra la confianza.



La responsable de las charla fue la Licenciada María Eugenia Portillo de la ciudad de Buenos, recibida en la Universidad del Salvador (matrícula 50701), ex jugadora de básquet en Vélez Sarsfield (todas las inferiores y algunos años en primera) y también en Unión Florida, se enfrentó muchas veces con Laura González pero nunca compartieron cancha, sin embargo la amistad no solo se construye dentro de un rectangulo, si no fuera, y eso es lo importante que deja el básquet.



“También nos enfrentamos cuando Lali jugaba en Lanús y luego cuando jugó para Central Entrerriano en la Liga, pero esto hace bastantes años” manifestó la licenciada en psicología .



La planificación de trabajo que busca contrarrestar las dificultades que surgen como producto de la cuarentena, las chicas de el Rojo demuestran estar comprometidos con la realización de dicho plan en esta primera charla “En el encuentro intercambiamos sobre la importancia de la motivación en el deporte, desarrollamos algunas herramientas para regular pensamientos que atentan contra la confianza”.



María Eugenia también abordó lo importante que es que el deportista se enfoque en el proceso y no tanto en el resultado: “Es importante que las jugadoras puedan enfocarse en el proceso y no en el resultado, apoyar su confianza en lo que trabajan, sus progresos, independientemente del resultado del partido. La forma de pensar el éxito o el fracaso de los deportistas influye en nuestra confianza y por lo tanto en nuestro rendimiento”.



La Licenciada María Eugenia Portillo comentó que la idea de las charlas es extenderlas en los próximos días al masculino. Asimismo Laura González nos contaba que se continuará con las charlas vía online con deportistas de elite del básquet femenino.