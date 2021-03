Laura González: “El balance es positivo, no hay nada que reprocharse”

La entrenadora del equipo femenino de Rocamora brindó sus sensaciones luego del valioso tercer puesto en el Cuadrangular Final.



El domingo por la noche se terminó la temporada para el Tomás de Rocamora en la Liga Nacional Femenina. Las Rojas llegaron al último partido del Cuadrangular Final con chances de conseguir el título, pero cayeron ante Deportivo Berazategui, quien terminó siendo nuevamente campeón del certamen.



De todas formas, fue más que meritorio lo hecho por el equipo uruguayense, siendo competitivo y llegando a la instancia final de la competición. “El balance lo vemos súper positivo, aunque me quedó un sabor a poco porque haber estado tan cerca nos generó una ilusión, vimos el título cerca pero no lo pudimos alcanzar. Si me preguntabas a principio de temporada si firmaba estar en ese lugar te decía que si, con los ojos cerrados” indicó Laura González, entrenadora de las Rojas.



Así mismo González contó la impresión que le dejó el equipo tanto en el Final Four como a lo largo de todo el torneo, contabilizando diez triunfos y cinco derrotas. “Empezamos muy bien, después Quimsa y Berazategui nos dieron dos cachetazos que tuvimos que recalcular. Nos supimos levantar, hacer buenos juegos. El cuadrangular final fue muy parejo, era una prueba difícil con grandes equipos.”



“Dimos el primer paso y se abrió todo. Pensamos en ir por más sabiendo que Quimsa era un rival con muchas más variantes que el nuestro, en el poste bajo ellas hacían la diferencia. En fin, el equipo dio todo lo que tenía y más. Estábamos felices en ese lugar, los disfrutamos como equipo, había un química muy buena hasta en las derrotas. Sabíamos que la que entraba daba todo lo que tenía a su alcance y eso te deja tranquila”.



En relación al futuro del equipo y al objetivo en una próxima temporada en la Liga Nacional Femenina, González puntualizó: “No nos conformamos pero sabemos que quedó la vara muy alta. Esperemos que todo esto sirva , que sea un empujón para abrir puertas y dar un salto de calidad. Nuestro objetivo es poder desarrollar más jugadoras para tener en el plantel. Por eso es importante tener una liga provincial, se está hablando de un Torneo Federal para darle rodaje a las chicas, que sea el último paso antes de la Liga Nacional. En cuanto a la próxima temporada de la Liga Nacional aún no se sabe nada, no sabemos de una próxima Liga para este año”.