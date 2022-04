Laura “Lali” González: “La evolución está siendo muy buena”

El básquet Femenino de Rocamora atraviesa año a año un crecimiento constante, repleto de desafíos. Es sinónimo de mística, de historia, de tradición y la fiel idea de apostar a un proyecto genuino. El que, con el correr de los años comenzó, a dar sus grandes frutos inyectando su ADN, logrando una identidad y sentido de pertenencia tanto en lo humano como en lo deportivo; que llevó a fortalecer la relación un grupo de jugadoras, cuerpo técnico y padres. Laura “Lali” González es uno de esos pilares como Coordinadora del básquet femenino de la institución Roja cuenta su trabajo en el Rojo.

Dicen que no hay nada mejor que estar en casa. “Lali” González está en su casa, en el Julio Cesar Paccagnella, en ese lugar repleto de historia. Es el sentido de pertenencia. Es ese sueño que se demoró durante muchos años y que el básquet Femenino empezó a materializar.

Siempre presente en las, hasta ahora, siete ediciones de la Liga Femenina, el elenco entrerriano es uno de los grandes animadores que tiene la competencia temporada a temporada. Siempre en competitivas en las competencias Provinciales y Nacionales, de la mano fue edificando un propósito deportivo de lujo: darle lugar al básquet de su provincia, al de su ciudad y a impulsar los jóvenes talentos de su institución. Con eso, pasito a pasito, Rocamora fue adquiriendo una fortaleza admirable, sin prisa pero sin pausa, hasta transformarse en lo que es hoy: uno de los más prestigiosos del básquet femenino.

González comenzó a dirigir el año 2008, mini básquet, durante dos años aproximadamente, luego continuo en intermedias, también en (categoría mini e intermedias). En el 2015 tomo las categorías Mini y U13 solamente. En el 2017 tuve un receso por embarazo y ese año hizo un párate. En 2018 dirigió Mini y U13. Ese mismo año comenzó a dirigir la Liga.

Habla hoy de los desafíos en esta nueva posición y la bajada del lineal del club. “El gran desafío es seguir aumentando la base de jugadoras en el mini básquet, poder preparar y dar herramientas a las chicas que quieran y que puedan dedicarse a ser jugadoras en un futuro. Desarrollar a las chicas no solo para ser jugadoras de básquet, sino también crear hábitos (físicos, nutricionales, cuidados); responsabilidades grupales e individuales, respetar, valorar, disfrutar en el lugar donde están y lo que hacen. Antes de ser jugadoras de básquet son personas y si el día de mañana no las vemos dentro de una cancha que puedan hacerlo en cualquier lugar dentro del club o que les sirva poder desarrollarse en el lugar que elijan .Ampliar la base, seguir formando jugadoras , mantenerse competitivas con nuestras herramientas en la Liga” .

“Anhelamos tener jugadoras bien fundamentadas (ofensiva y defensivamente) , con un abanico de herramientas que las ayude a desarrollarse como jugadoras y lo puedan hacer con naturalidad (ocupación de espacio, toma de decisiones, planteos tácticos) . Que se concientice la importancia de lo físico”.

Lali González, quien ocupa el cargo de coordinadora en el Proyecto Nacional Formativo de la Confederación Argentina de Baloncesto y, también, integra el cuerpo técnico general de los seleccionados nacionales, habla de la evolución de la cantera Roja. “La evolución está siendo muy buena, el tener una vidriera y que la chicas tengan un modelo, vayan teniendo experiencias tempranas entrenando con la primera y vivenciando la Liga. Ese es el camino que queremos que recorran y tengan la paciencia para saber cuándo están preparadas para hacerlo dentro de la cancha. Una cosa es explicárselo y otra que lo vivencien.

Del 28 al 30 de abril en Concepción del Uruguay se disputará uno de los grupos de la Liga Sudamericana Femenina, Rocamora integra el Grupo A junto a los equipos de Uruguay, Chile y Brasil. Para la hija del “Tucumano” González jugar la Liga Sudamericana “es una satisfacción enorme para nosotros, es muy significativo porque Rocamora es todo a pulmón, mucha gestión deportiva, mucha gente que quiere al club que trabaja día a día. Por eso cuando llegan estos premios te pones súper contento y uno lo valora porque se siente retribuido a todo lo que se viene haciendo hace años y la verdad es hermoso”.