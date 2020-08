Liberación de Pavón los padres de Micaela expresaron “dolor y tristeza”

Los padres de Micaela García, la joven violada y asesinada en abril de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguay, aseguraron hoy sentir “dolor y tristeza por la injusticia”, tras el fallo del Supremo Tribunal de Justicia local (STJER) de excarcelar al hombre que había sido condenado por el encubrimiento del hecho.

Si bien el condenado Néstor Pavón sigue preso porque aún no pudo pagar el millón de pesos de caución que le ordenó el tribunal, los padres de Micaela consideraron “lamentable” que los jueces hayan decidido liberarlo al entender que existe “una carencia de perspectiva de género”. “Lamentablemente esperábamos que algo así pudiera ocurrir por la evidente carencia de perspectiva de género” del STJER, expresó hoy la Fundación “Micaela García -La Negra-“, que conducen sus padres, Néstor García y Andrea Lescano. Pavón “tuvo intervención directa en la violación y el femicidio de Micaela, debido a la gran cantidad de pruebas que no fueron analizadas de forma integral”, consideraron. Si bien los padres emitieron un comunicado en el que aseguran que Pavón ya está libre, el director de la Unidad Penal 7 de Gualeguay, Santiago Osuna, confirmó a Télam que aún sigue detenido. Al penal “llegó la orden de excarcelación” pero “por el momento sigue detenido, debe pagar la fianza pero no tiene la plata”, enfatizó. La Fundación Micaela consideró que la Justicia entrerriana “dejó sin responder el pedido de explicaciones ante la prueba que acreditaba que Pavón participó activamente” en la violación y femicidio de Micaela. “Mientras planteábamos el recurso a la Corte Suprema de la Nación, deciden darle en Entre Ríos la libertad” a alguien que “participó de un acto de extrema violencia contra las mujeres y en todo momento ha entorpecido el proceso de llegar a la justicia”, apuntaron. Por eso, los padres aseguraron sentir “dolor y profunda tristeza” de que “nuevamente la Justicia entrerriana proceda de esta manera” y reclamaron “la rápida y real instrumentación de la Ley Micaela” en esa provincia. También solicitaron “un compromiso sincero de la dirigencia judicial y política con una problemática que se lleva vidas cada año”. “Seremos la pesadilla de quienes pretendan arrebatarnos los sueños y alcanzaremos el sueño de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. La memoria de Mica merece ser honrada en la lucha colectiva”, concluye el escrito. La decisión de excarcelar a Pavón fue adoptada a pesar de que aún está pendiente que se resuelve un pedido de la fiscalía y de la querella para que sea sometido a un nuevo juicio por el caso, ya que el primero, en el que había sido condenado a cinco años de cárcel por encubrimiento agravado, fue anulado por la Cámara de Casación de Paraná. En ese mismo debate, fue condenado a la pena de prisión perpetua Sebastián Wagner (31), quien fue considerado autor del femicidio. Micaela García (21), estudiante de Educación Física y militante del Movimiento Evita, desapareció el 1 de abril de 2017 tras salir de un boliche en Gualeguay y su cuerpo fue hallado una semana después semienterrado cerca de la ruta nacional 12. De acuerdo a los forenses, la joven había sido violada y estrangulada el mismo día en que desapareció. El femicidio llevó a la sanción en diciembre de 2018 de la llamada “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en los tres poderes del Estado.