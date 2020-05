Liberaron a sospechosos de asaltar a un remisero

Los dos sujetos sospechados de estar vinculados al asalto a mano armada a un remisero, recuperaron su libertad esta semana, tras resultar negativo el reconocimiento en ruedas de personas, que se realizara en los Tribunales de Concepción del Uruguay.

Se trata de Matías Emanuel Amaya (30) y Marcelo Francisco Villalba (32), ambos representados por el defensor particular, doctor José Pedro Peluffo, en causa que lleva adelante el fiscal Nº2, doctor Juan Pablo Gile.

Como se recordará, el 21 de mayo alrededor de las 20:30, Ramón Esteban Delerse fue comisionado por la base en el Barrio 96 Viviendas, donde habrían subido los imputados Villalba y Amaya, quienes solicitaron ser llevados hasta la Defensa Sur. Llegando a la intersección de Pocho Leprati y Suipacha, lo hacen parar, momento en que mediando un plan común uno se bajó del móvil, maniobra que es aprovechada por quien viajaba detrás del asiento del conductor quien le coloca a Delerse un cuchillo a la altura del cuello, y le exige que le entregara sus pertenencias, haciéndole entrega en esas circunstancias una billetera con dinero y documentación, y un teléfono celular, exigiéndole además le diera el estéreo del auto. Delerse le dijo que no podía dárselo si no lo suelta, momento en que le provoca corte en mejilla derecha, para luego huir del lugar. Tras esto, ambos fueron detenidos y quedaron bajo prisión preventiva en Comisaría Primera por 30 días, pero a la espera de la rueda de personas. Una vez realizada esta diligencia en los Tribunales, se supo que la víctima no pudo reconocer a los individuos, por lo que su letrado representante solicitó la libertad de ambos. La medida fue presentada por el fiscal interviniente y concedida por el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, por lo que ambos continuarán ligados a la causa pero en libertad, trascendiendo que la parte acusadora estaría trabajando además sobre otra línea investigativa. Fuente 03442