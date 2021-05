Libertadores: Boca no pasó del empate y deberá ganar en la última

Boca empató por 0-0 contra Barcelona de Ecuador, por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Con este resultado, el conjunto ecuatoriano se metió en los octavos de final, mientras que el Xeneize se jugará la clasificación contra The Strongest, en la última fecha.



Ahora, el equipo de Miguel Ángel Russo se enfocará en el duelo frente a Racing.

El Xeneize igualó por 0-0 con el conjunto ecuatoriano en la Bombonera. El equipo de Fabián Bustos es el primer clasificado a octavos de la Zona C.

El conjunto local (que fue dirigido por Leandro Somoza porque Russo fue suspendido por su expulsión frente a Santos) no hizo pie y sufrió por varios momentos del primer tiempo. Los visitantes tuvieron las chances más peligrosas, con remates de Damián Díaz, Michael Hoyos y Mario Pineida. Esteban Andrada, quien volvió a jugar tras haber padecido coronavirus, respondió bien en algunas oportunidades.

En la segunda mitad, el local cambió la cara y tomó el protagonismo del partido: generó más chances y dominó la posesión de la pelota. Lisandro López desperdició una situación clarísima: le quedó dentro del área chica y sin arquero, pero mandó la pelota por arriba del travesaño.

Finalmente, todo terminó en empate sin goles en la Bombonera. Barcelona, líder con 10 puntos, se metió en octavos de final. Boca quedó como escolta con 7 unidades, mientras que Santos y The Strongest, con 6 ambos, están por debajo. Luego de enfrentarse a Racing en San Juan, el Xeneize intentará sellar su clasificación a la próxima instancia frente a The Strongest, el próximo miércoles, como local.